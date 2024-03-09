На що треба звернути увагу у вживаному авто перед його купівлею: корисні поради водіям

У разі невдалого вибору можна мінімум двічі "влетіти" на гроші

Купівля вживаного автомобіля на ринку України — справа буденна та, відповідно, досить популярна. Утім, під час вибору машини з пробігом варто бути обережним та все ретельно перевіряти.

"Телеграф" склав перелік порад, як краще обирати вживане авто та на що варто звернути увагу під час його перевірки. Звісно, що можна придбати машину "з рук" не досить вдаючись у перевірку, бо потім можна поїхати в автосервіс, де вам усе відремонтують. Утім, тоді ви точно переплатите, і навіть не раз. А якщо ще й до цього додати "накручену" ціну під час купівлі авто…

На що треба звернути увагу під час купівлі вживаного авто

Отже, найперше – це загальний зовнішній вигляд. Буває таке, що від автомобіля просто таки "віє" старістю, від такого варіанту краще відмовитись, його можна "реанімувати", але на це потрібно буде витратити багато грошей та часу. Утім, якщо вам сподобався зовнішній вигляд автомобіля, то тоді треба дивитися вже більш ретельно.

Уважно придивіться на стан кузова. Якщо деталь пофарбована, то ви з великою вірогідністю зможете це побачити. Швидше за все, вона навіть буде відрізнятися за кольором. Також можна виявити невеличкі риски від шліфовки. Якщо вони є, це означає, що деталь погано підготували перед фарбуванням або обрали неякісний матеріал.

Також буває таке, що в лаку можна побачити цяточки, неначе його покололи голками. Вони з’являються, коли разом з фарбою з сопла фарбо-пульта вилітає мастило або вода. Ще дуже часто, якщо деталі фарбують не в спеціальній камері, у лаку можна побачити звичайний пісок.

От тепер можна переходити до салону. Якщо ви відчуваєте запах дешевого полірувального засобу, а всі пластикові елементи чорні неначе смола, тоді від вас хочуть щось сховати. В салоні повинно приємно пахнути та всі елементи мають бути цілими. Перевірте кожну кнопку, адже з роками автомобілі мають все більше функцій, які можуть бути зламаними і найчастіше продавець про це замовчує.

Щодо технічного стану, то тут найкраще, якщо автомобіль буде з холодним двигуном, адже саме тоді і з’являється більшість сторонніх звуків. Треба підняти капот і уважно слухати, якщо автомобіль має ланцюговий привід газорозподільного механізму і там вже з’явились зношені деталі, тоді ви почуєте неприємне клацання з постукуванням і вже можна розраховувати на досить недешевий ремонт. Потім, хай автомобіль трохи попрацює на холостому ходу і, дивлячись назад, натисніть кілька разів на педаль газу. Якщо автомобіль споживає мастило, ви побачите синій дим, а коли в нього потрапляє антифриз, дим буде білий. Окрім того, в автомобілі повинен бути встановлений каталізатор. Якщо, принаймні, все це вищезгадане буде в належному вигляді в авто, то на нього можна зробити ставку. Утім, якщо ви не до кінця впевнені, то завжди можна проконсультуватися з фахівцями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно підібрати автокрісло та на що звернути увагу під час його купівлі. Тут деталі відіграють визначну роль.