Названо 5 явних ознак того, що ваш автомобіль настав час продавати

І не лише тоді, коли на кузові вже не залишилось фарби, лиш одна іржа

Не кожен на 100% знає, коли потрібно продавати авто. Зробити це надто рано — значить шкодувати про рішення, занадто пізно — втратите багато грошей.

Є 5 простих ознак, які вказують на те, що авто настав час продавати. Про це пише Сargurus.

Авто більше не відповідає вашим потребам

Життя змінюється — людина може створити сім’ю, знайти іншу роботу, переїхати в інше місце тощо. Це визначає те, як саме використовується автомобіль.

Наприклад, купівля мінівену має сенс, коли у вас велика сім’я — дітей потрібно розвозити у школу, на гуртки тощо. Коли вони виростають і пересідають на власні авто, вам знадобиться менший автомобіль. Можливо, ви навіть захочете невелике спортивне купе з відкритим дахом.

Коли авто може втрачати у вартості

Розумно продавати своє авто, коли за нього можна вторгувати найбільше грошей. На ціну продажу авто можуть впливати попит, загальний стан, кількість кілометрів на одометрі тощо.

Коли продати його дешевше, ніж зремонтувати

Буває таке, що автомобіль коштує менше, ніж його ремонт. Наприклад, озвучена вартість ремонту у 2 тисячі доларів для автомобіля, який стільки ж коштує — явна ознака того, що час його продавати.

Щоб дізнатись про це, спочатку промоніторте вартість автомобіля. Потім спитайте механіка, у скільки, крім ремонту, обійдеться його обслуговування. Можливо, це зовсім не вигідно.

Коли їздити стало занадто дорого

На автомобіль витрачають гроші у 3 випадках — паливо, страхування і ремонт. Розмір цих витрат залежить від моделі авто. Наприклад, гібриди споживають менше палива, ніж бензинові авто, але їхнє обслуговування дорожче. Є також випадки, коли авто споживає від 15 літрів бензину і навіть більше. У такому випадку може бути вигідно продати авто і купити іншу модель, яка буде економною.

Коли їздити авто стало небезпечно

У житті будь-якого авто настає час, коли його потрібно серйозно ремонтувати. Можливо, ви вже помітили деякі тривожні моменти, наприклад, періодичні несправності гальм чи деренчання двигуна тощо. Якщо ви хвилюєтесь про те, що скоро ваше авто перестане працювати, це ще одна ознака того, що пора міняти авто.

Банально, але безпека — перш за все. Старе правило, але працює безвідмовно.

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