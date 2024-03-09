На что нужно обратить внимание в подержанном авто перед его покупкой: полезные советы водителям

В случае неудачного выбора можно минимум дважды "влететь" на деньги

Покупка подержанного автомобиля на рынке Украины — дело обыденное и, соответственно, достаточно популярное. Впрочем, при выборе машины с пробегом следует соблюдать осторожность и все тщательно проверять.

"Телеграф" составил перечень советов, как лучше выбирать подержанный автомобиль, и на что стоит обратить внимание во время его проверки. Конечно, можно приобрести машину "с рук" недостаточно вдаваясь в проверку, потому что потом можно поехать в автосервис, где вам все отремонтируют. Впрочем, тогда вы точно переплатите, и даже не раз. А если еще и к этому добавить "накрученную" цену при покупке авто…

На что нужно обратить внимание при покупке подержанного авто

Итак, в первую очередь – это общий внешний вид. Бывает такое, что от автомобиля просто "веет" старостью, от такого варианта лучше отказаться. Да, его можно "реанимировать", но на это нужно будет потратить много денег и времени. Впрочем, если вам понравился внешний вид автомобиля, то нужно смотреть уже более тщательно.

Внимательно присмотритесь на состояние кузова. Если деталь выкрашена, то вы с большой вероятностью сможете это увидеть. Скорее всего, она даже будет отличаться по цвету. Также можно выявить небольшие штрихи от шлифовки. Если они имеются, значит деталь плохо подготовили перед покраской или выбрали некачественный материал.

Также бывает такое, что в лаке можно увидеть крапинки, словно его покололи иглами. Они появляются, когда вместе с краской из сопла краскопульта вылетает смазка или вода. Еще очень часто, если детали окрашивают не в специальной камере, в лаке можно увидеть обычный песок.

Вот теперь можно переходить к салону. Если вы чувствуете запах дешевого полировального средства, а все пластиковые элементы черны как смола, тогда от вас хотят что-то спрятать. В салоне должно приятно пахнуть, и все элементы должны быть целыми. Проверьте каждую кнопку, ведь с годами автомобили имеют все больше функций, которые могут быть сломаны и зачастую продавец об этом умалчивает.

Что касается технического состояния, то лучше всего, если автомобиль будет с холодным двигателем, ведь именно тогда и появляется большинство посторонних звуков. Надо поднять капот и внимательно слушать, если автомобиль имеет цепной привод газораспределительного механизма и там уже появились изношенные детали, тогда вы услышите неприятный щелчок с постукиванием и уже можно рассчитывать на достаточно недешевый ремонт. Затем, пусть автомобиль слегка поработает на холостом ходу и, глядя назад, нажмите несколько раз на педаль газа. Если автомобиль потребляет смазочное масло, вы увидите синий дым, а когда в него попадает антифриз, дым будет белый. Кроме того, в автомобиле должен быть установлен катализатор. Если, по крайней мере, все это вышеупомянутое будет в должном виде в авто, то на него можно сделать ставку. Впрочем, если вы не до конца уверены, всегда можно проконсультироваться со специалистами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно подобрать автокресло и на что обратить внимание при его покупке. Здесь детали играют важную роль.