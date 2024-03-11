Зверніть на це увагу під час вибору вживаного авто: як запросто виявити скручений пробіг

Якщо не знати цього, то можна суттєво переплатити зайвого

Купівля вживаного автомобіля — справа досить буденна в Україні. Утім, до вибору машини з пробігом треба підходити ретельно, адже обрати металобрухт та ще й за чималі гроші — досить дегко. Так, одним із ключевих факторів якості авто є його пробіг, який із метою продавця отримати якомога більшу суму іноді буває скрученим.

"Телеграф" зібрав для водіїв ефективні поради того, як легко виявити скручений пробіг, аби потім не пожалкувати щодо вибору транспортного засобу. Як відомо, пробіг і вік автомобіля – два головні чинники, які визначають реальний стан вживаної машини і впливають на доцільність її придбання. Якщо вік важливий лише для стану кузова, то пробіг відображає стан механіки – двигуна, коробки передач, ведучого моста, ходової частини.

Який у середньому мають пробіг вживані авто

Загалом, залежно від розмірного класу і рівня "преміальності" моделі ресурс становить порядку 200 – 400 тисяч кілометрів. Як не дивно, але найлегше скрутити пробіг можна в преміальних авто, адже більшість з них мають високоякісне оздоблення інтер’єру, яке довго протистоїть зношенню.

Щорічний пробіг для більшості нових автомобілів у Європі не менше 30 – 60 тисяч км. Якщо брати до уваги вживані машини від українських власників, то середній річний пробіг для України – порядку 15 тисяч км. У великому місті ця цифра сягає 25 – 30 тисяч, а в маленьких населених пунктах, де маршрути коротші, середній річний пробіг – близько 10 – 12 тисяч.

Як перевірити, чи скручений пробіг

Інформація про кілометраж може зберігатись в блоках управління окремих агрегатів. Шукати її там і корегувати, по-перше, треба вміти, а по-друге, за це треба доплачувати. Відповідно, під час діагностики уподобаного екземпляра перед покупкою досвідчений фахівець може виявити невідповідності.

На таких інтернет-порталах, як CarFax та AutoCheck, можна перевірити пробіг тієї чи іншої машини. В першу чергу це стосується нещодавно завезених в країну екземплярів. Але для цього потрібно знати VIN-код автомобіля.

Корисну інформацію можна знайти в базах дилера, на СТО якого вона обслуговувалась у перші роки після покупки. Під час звернення гарантійної машини її пробіг обов’язково фіксується майстром-приймальником. Утім, це актуально лише для відносно молодих машин.

На скручений пробіг впливає й стан авто. Традиційні ознаки, такі як зношені сидіння, кермові колеса та потертості на краях подушок сидіння водія можуть вказувати на великий пробіг. Також можна застосувати трошки математики: помножте середній річний пробіг у конкретному регіоні на вік автомобіля. Якщо розраховане значення значно перевищує відображуваний пробіг, то тут вже виникають підозри.

Оцініть середній денний пробіг автомобіля та середню швидкість за останні кілометри. Порівняйте ці цифри, щоб переконатися у їх відповідності до загального пробігу. Щодо двигуна, то він в разі доглянутої машини з реальним пробігом 150 – 200 тисяч км не потребує мийки. Утім, якщо ви таке побачили, значить, власник намагався прибрати сліди чогось поганого.

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