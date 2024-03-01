В Україні продали вщент розбиту BMW з голографічним дизайном: ціна може здивувати

Виявляється, автомобіль розбили уже вдруге

Здавалось би, вщент розбитий автомобіль може бути проданий лише на металолом чи запчастини. Проте, як виявилось, деколи за нього можна вторгувати ще й непогані гроші.

Наприклад, цей BMW 3 Series виставили на продаж за 12 тисяч доларів. І на автомобіль дуже швидко знайшовся покупець. Відповідне оголошення розміщене на сторінці autobazar_ua1.

Цей BMW 3 Series обтягнутий голографічною плівкою. Раніше він роз’їжджав вулицями Полтави, поки не потрапив у ДТП. Як бачимо на фото, автомобіль отримав суттєві пошкодження. Схоже, двигун перебуває у несправному стані. Крім того, зім’ятий капот, тріснуте лобове скло, є також пошкодження на бокових частинах авто. Пробіг автомобіля, як зазначає власник, складає 155 тисяч кілометрів.

Згідно з базою номерів, автомобіль перереєстрували на попереднього власника лише в листопаді минулого року. А до того він уже був битий, і також у "передок". Тоді він не отримав таких суттєвих пошкоджень як зараз. Схоже, попередній власник в Україні зміг проїхати лише 15 тисяч кілометрів, адже при продажу з аукціону на одометрі авто було лише 87 тисяч миль (близько 140 тис. км)

BMW 3 Series: технічні характеристики автомобіля

BMW 340i 2015 року є частиною популярного ряду BMW 3 Series і становить собою спортивний седан з високою продуктивністю та розкішним дизайном. Автомобіль оснащений потужним 3.0-літровим бензиновим двигуном, що дозволяє досягати дивовижної потужності та динаміки на дорозі.

Дизайн BMW 340i вражає елегантністю та спортивністю. Сучасні лінії кузова, характерні для моделей BMW, поєднуються з розкішним інтер'єром, де використовуються високоякісні матеріали та сучасні технології.

BMW 3 Series завжди вирізнявся відмінною керованістю та спортивною динамікою, і 340i не виняток. В цілому, BMW 340i 2015 року є представником високопродуктивних та стильних автомобілів, які поєднують спортивні характеристики з розкішним дизайном.

Щодо ціни, то на внутрішньому ринку України таку модель у справному стані можна придбати за ціною мінімум 23 тисячі доларів. Тобто "битий" екземпляр оцінили у майже 50% вартості авто. У коментарях користувачі соцмереж вважають таку ціну надто завищеною. Максимум, скільки коштує це авто, на думку коментаторів, це 2 тисячі доларів, адже двигун BMW дуже дорогий — близько 8 тисяч в американській валюті. Публікуємо найцікавіші, на нашу думку, коментарі.

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