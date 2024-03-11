Обратите на это внимание при выборе подержанного авто: как запросто обнаружить скрученный пробег

Если не знать этого, то можно существенно переплатить лишнего

Покупка подержанного автомобиля – дело достаточно обыденное в Украине. Впрочем, к выбору машины с пробегом нужно подходить тщательно, ведь выбрать металлолом да еще и за немалые деньги — довольно дегко. Так, одним из ключевых факторов качества авто является его пробег, который с целью продавца получить как можно большую сумму иногда бывает скрученным.

"Телеграф" собрал для водителей эффективные советы того, как легко обнаружить скрученный пробег, чтобы потом не пожалеть о выборе транспортного средства. Как известно, пробег и возраст автомобиля – два главных фактора, определяющих реальное состояние подержанной машины и влияющие на целесообразность ее приобретения. Если возраст важен только для состояния кузова, то пробег отражает состояние механики – двигателя, коробки, ведущего моста, ходовой части.

Какой в среднем имеют пробег подержанные авто

В общем, в зависимости от размерного класса и уровня "премиальности" модели ресурс составляет порядка 200 – 400 тысяч километров. Как ни странно, но легче всего скрутить пробег можно в премиальных авто, ведь большинство из них имеют высококачественную отделку интерьера, долго противостоящую износу.

Ежегодный пробег для большинства новых автомобилей в Европе не менее 30 – 60 тысяч км. Если учитывать подержанные машины от украинских владельцев, то средний годовой пробег для Украины – порядка 15 тысяч км. В большом городе эта цифра достигает 25 – 30 тысяч, а в маленьких населенных пунктах, где маршруты короче, средний годовой пробег – около 10 – 12 тысяч.

Как проверить, скрученный ли пробег

Информация о километраже может храниться в блоках управления отдельных агрегатов. Искать ее там и корректировать, во-первых, нужно уметь, а во-вторых, за это нужно доплачивать. Соответственно, при диагностике понравившегося экземпляра перед покупкой опытный специалист может выявить несоответствия.

На таких интернет-порталах, как CarFax и AutoCheck, можно проверить пробег той или иной машины. В первую очередь это касается недавно ввезенных в страну экземпляров. Но для этого нужно знать VIN-код автомобиля.

Полезную информацию можно найти в базах дилера, на СТО которого она обслуживалась в первые годы после покупки. При обращении гарантийной машины ее пробег обязательно фиксируется мастером. Впрочем, это актуально только для молодых машин.

На скрученный пробег влияет и состояние авто. Традиционные признаки, такие как изношенные сиденья, рулевые колеса и потертости на краях подушек водительского сиденья могут указывать на большой пробег. Также можно применить немного математики: умножьте средний годовой пробег в конкретном регионе на возраст автомобиля. Если рассчитанное значение существенно превосходит отражаемый пробег, то тут уже появляются подозрения.

Оцените средний дневной пробег автомобиля и среднюю скорость в последние километры. Сравните эти цифры, чтобы убедиться в их соответствии с общим пробегом. Что касается двигателя, то он в случае ухоженной машины с реальным пробегом 150 – 200 тысяч км не нуждается в мойке. Впрочем, если вы такое увидели, значит, владелец пытался убрать следы чего-нибудь плохого.

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