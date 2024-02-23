В Україні продають унікальний тюнінгований Жигуль: у чому особливість авто (фото)

ВАЗ 2105 навіть заводиться з кнопки, як сучасні авто

В Україні продають багато оригінальних транспортних засобів. Зокрема, нещодавно на продаж виставили ВАЗ 2105, який пройшов тюнінг.

Як повідомляється, автомобіль раніше належав діду автора оголошення. Відповідний допис розміщено на інстаграм-сторінці autobazar_ua1.

Цікаво, що автомобіль має майже 35-річний вік. При цьому коштує авто 55 тисяч доларів.

У чому унікальне це авто?

Згідно з інформацією, цей ВАЗ-2105 виготовлено у 1990 році. Він оснащений 1,5-літровим бензиновим мотором. Пробіг автомобіля — 260 тисяч кілометрів. Продають транспортний засіб у Білій Церкві.

Теперішній власник авто розповідає про тюнінг, який зробив у цьому авто. Зокрема, електропідсилювач керма, дрифтовий виворот, LED- стопи, нові диски, дзеркала, обвіс, спойлер на кришці багажника та ліхтарі. У салоні перетягнули кермо у шкіру, встановили нову аудіосистему. Автомобіль заводиться з кнопки, як повідомляє автор оголошення.

У коментарях користувачі соцмережі, як завжди, розділилися на 2 табори. Одні кажуть, що в оголошенні є зайві нулі. Інші вважають, що авто має неповторний стиль. Публікуємо найцікавіші з них, на нашу думку.

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