Як зрозуміти, що таксист небезпечний: ваші дії в загрозливій ситуації

Українцям розповіли, як зрозуміти, що водій може бути небезпечним, і як діяти у разі загрозливого стану

Напевно, у кожного, хто часто користується таксі, хоч раз у житті траплявся випадок, від якого йшли мурашки по тілу. Це може бути погляд, якась підозріла фраза чи навіть сам вигляд водія таксі, які насторожують.

Частіше з таким зіштовхуються жінки. Зокрема, буквально кілька днів тому подібний випадок стався з українкою у Варшаві — таксист накинувся на неї, зачинив у машині та вимагав сплати 300 злотих за 3 км, які вони проїхали від вокзалу до готелю. Згодом він викинув дівчину біля готелю, попередньо обматюкавши. На щастя, фізично вона не постраждала.

Було би прекрасно, якби такі випадки взагалі ніколи не траплялись. Але все одно потрібно знати, як діяти у загрозливій ситуації.

Ознаки, що таксист може бути неадекватом

агресивне спілкування;

вигляд водія та стан авто;

підозрілі запитання та відповіді:

залицяння;

порушення правил дорожнього руху.

Що робити, якщо дії водія є підозрілими

Якщо ви вважаєте, що водій поводиться підозріло і це несе реальну небезпеку, попросіть його зупинитись. Ви завжди можете закінчити поїздку і вийти з авто. Якщо він не реагує, удайте, що вам погано. Наприклад, прикрийте рота рукою і покажіть всім своїм виглядом, що у вас от-от почнеться блювання.

Також дуже корисними з точки боку безпеки є функції, створені самими сервісами з пошуку таксі. Звісно, у традиційних операторах таксі, які викликаються за номером телефону, такого немає. А у сучасніших, де таксі подається за допомогою мобільних додатків (типу Bolt, Uber чи Uklon).

Наприклад, в Uklon є "Щит". Натиснувши на відповідний значок, можна зв’язатись зі службою підтримки, повідомити про ДТП чи навіть звернутись до страхової. А якщо подзвонити в екстрену службу, то на виклик відразу приїдуть медики і поліція. Головне — не забути дати доступ додатку до своєї геолокації.

У Bolt також є подібний значок щита. У цьому мобільному застосунку він також на карті, але зеленого кольору. Якщо на нього натиснути, відкривається вікно "Інструменти Безпеки". Далі потрібно натиснути на "Допомога у надзвичайних ситуаціях". Далі — подзвонити.

Як і в інших сервісах, в Uber є значок щита, пов’язаний із вашою безпекою. Але працює він трішки по-іншому. Він надає можливість показувати довіреним людям (і, звісно, службі підтримки), ваше місцеперебування. За цим ви можете слідкувати у режимі онлайн. Також тут є вбудовані функції безпеки, які дозволяють напряму звертатись в служби підтримки та екстреної допомоги На кожному сайті, що надає послуги таксі, також можна повідомити про неналежну поведінку водія, неприйнятні висловлювання чи дії.

Як часто таке стається?

Як розповіли "Телеграфу" у пресслужбі Uklon, ситуації під час поїздок трапляються різні. Часом виникають конфліктні ситуації з пасажирами, які їдуть з тваринами. Це особливі категорії замовлень, і це потрібно вказувати у додатку ще під час введення маршруту. Але пасажири так роблять не завжди, що призводить до певних непорозумінь. Загалом, позитивних відгуків від пасажирів драйверам більше, ніж скарг – понад 98%. Серед негативних відгуків менше 0,25% – це скарги на поведінку.

У разі неправомірних дій чи неналежної поведінки радять повідомляти службу підтримки у будь-який зручний спосіб (дзвінок, чат, відгук після поїздки, кнопка "SOS" у критичних випадках). Це дозволяє оперативно надавати допомогу в разі необхідності.

Раніше "Телеграф" писав, що Мережу заполонили розповіді українок про агресивне ставлення водіїв таксі у Польщі. Зокрема, нещодавно неприємний випадок стався з акторкою Катериною Тишкевич.