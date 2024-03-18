Брудно обзивав і хотів пограбувати: молода українка стала жертвою агресивного польського таксиста (фото)

Вимагав сплатити 300 злотих за 3 км

Українку в Польщі таксист зачинив у машині та вимагав сплати 300 злотих за 3 км, які вони проїхали від вокзалу до готелю. Чоловік поводив себе агресивно, а перехожі не реагували на заклики про допомогу.

Про це у своєму Instagram написала постраждала. Вона додала, що під кінець чоловік вже вимагав у неї всю готівку, яку була, не соромлячись у виразах.

За словами дівчини, поїздка у цьому таксі з самого початку була не приємна, адже водій постійно питав про походження пасажирки та звідки вона прямує. Вже по прибуттю до пункту призначення, чоловік почав вимагати сплатити 300 злотих за дорогу, хоча спочатку озвучив "дваджеща злотих" (тобто 20 злотих).

Після того, як дівчина почала казати, що це за дорого, поведінка чоловіка стала агресивніша і він навіть заблокував двері машини. Дівчина кликала на допомогу перехожих, але вони не реагували. А після слів, що вона викличе поліцію, водій почав від'їжджати від готелю.

"Хочеш поліцію? Зараз тобі буде поліція!", — прокричав чоловік.

Через декілька хвилин цю картину помітило кілька хлопців, вони кинулися на допомогу, але чоловік вже поїхав. Під час намотування кіл біля готелю водій вимагав віддати вже усі гроші, які є. Дівчина заявила, що не має кешу і благала її відпустити.

Історія закінчилась тим, що чоловік викинув дівчину біля готелю, попередньо обматюкавши. Від водія декілька раз прозвучало: "Допомагати цим ку**ам українцям".

Дівчина написала, що хотіла викликати поліцію, але виявилось, що правоохоронні органи не приїжджають на такі виклики. Тобто їй треба було самій їхати у відділок і оформляти заяву.

"На той момент мені було складно навіть дихати, а сідати знову у таксі і їхати у відділок не було сил", — зазначила постраждала.

І вже на наступний день, за словами дівчини, вона була біля вокзалу і побачила, що ця машина і цей же водій стоять на "своєму робочому місці".

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно актриса Катерина Тишкевич згадала про агресивного поляка-таксиста.