Как понять, что таксист опасен: ваши действия в угрожающей ситуации

Украинцам рассказали, как понять, что водитель может быть опасным и как действовать в случае угрожающего состояния

Наверное, у каждого, кто часто пользуется такси, хоть раз в жизни был случай, от которого шли мурашки по телу. Это может быть взгляд, какая-то подозрительная фраза или даже внешний вид настораживающего водителя такси.

Чаще с таким сталкиваются женщины. В частности, буквально несколько дней назад подобный случай произошел с украинкой в Варшаве — таксист набросился на нее, закрыл в машине и потребовал выплаты 300 злотых за 3 км, которые они проехали от вокзала в гостиницу. Впоследствии он выбросил девушку возле гостиницы, предварительно обматерив. К счастью, физически она не пострадала.

Было бы прекрасно, если бы такие случаи никогда не случались. Но все равно нужно знать, как поступать в угрожающей ситуации.

Признаки, что таксист может быть неадекватным

агрессивное общение;

вид водителя и состояние авто;

подозрительные вопросы и ответы:

ухаживание;

нарушение правил дорожного движения.

Что делать, если действия водителя подозрительны

Если вы считаете, что водитель ведет себя подозрительно и это несет реальную опасность, попросите его остановиться. Вы всегда можете закончить поездку и выйти из авто. Если он не реагирует, делайте вид, что вам плохо. Например, прикройте рот рукой и покажите всем своим видом, что у вас вот-вот начнется рвота.

Также очень полезны с точки зрения безопасности являются функции, созданные самими сервисами по поиску такси. Конечно, в традиционных операторах такси, вызываемых по телефону, такого нет. А в более современных, где такси подается с помощью мобильных приложений (типа Bolt, Uber или Uklon).

Например, у Uklon есть "Щит". Нажав на значок, можно связаться со службой поддержки, сообщить о ДТП или даже обратиться в страховую. А если позвонить в экстренную службу, то по вызову сразу приедут медики и полиция. Главное – не забыть дать доступ приложению к своей геолокации.

У Bolt также есть подобный значок щита. В этом мобильном приложении он также находится на карте, но зеленого цвета. При нажатии открывается окно "Инструменты Безопасности". Далее следует нажать на "Помощь в чрезвычайных ситуациях". Дальше – позвонить.

Как и в других сервисах, Uber имеет значок щита, связанный с вашей безопасностью. Но работает он немного по-другому. Он дает возможность показывать доверенным людям (и, конечно, службе поддержки), ваше местонахождение. За этим вы можете следить в режиме онлайн. Также здесь есть встроенные функции безопасности, которые позволяют напрямую обращаться в службы поддержки и экстренной помощи. На каждом сайте, предоставляющем услуги такси, также можно сообщить о ненадлежащем поведении водителя, неприемлемых выражениях или действиях.

Как часто такое происходит?

Как рассказали "Телеграфу" в пресс-службе Uklon, ситуации во время поездок случаются разные. Иногда возникают конфликтные ситуации с пассажирами, едущими с животными. Это особые категории заказов, и это нужно указывать в приложении еще при вводе маршрута. Но пассажиры так поступают не всегда, что приводит к определенным недоразумениям. В целом положительных отзывов от пассажиров драйверам больше, чем жалоб – более 98%. Среди отрицательных отзывов менее 0,25% – это жалобы на поведение.

В случае неправомерных действий или ненадлежащего поведения советуют сообщать службу поддержки любым удобным способом (звонок, чат, отзыв после поездки, кнопка "SOS" в критических случаях). Это позволяет оперативно оказывать помощь при необходимости.

Ранее "Телеграф" писал, что Сеть заполонили рассказы украинок об агрессивном отношении водителей такси в Польше. В частности, недавно неприятный случай произошел с актрисой Екатериной Тишкевич.