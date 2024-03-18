Мережу заполонили розповіді українок про агресивне ставлення поляків

На тлі протестів польских фермерів та прояви агресію самих поляків щодо українців, мережу заполонили розповіді українок про агресивне ставлення до них таксистів у Варшаві та інших містах країни-сусідки.

Актриса Катерина Тишкевич згадала про неприємний інцидент в Інстаграмі. Зірка, яка страждає через невиліковну хворобу, доповнила історію моделі Христини Петрочук, яку польський таксист закрив у авто і налякав молоду українку погрозами та агресією.

"Ця історія дуже перегукнулась з моєю особистою ситуацією у Польщі минулого літа. Про "друзів" поляків", — зазначила актриса. За її словами, приїхавши до подруги у Вроцлав, вона сіла у місцевий "блаблакар". Машина була у жахливому стані, а сам водій був неохайний і грубий. Чоловік майже ногами впихнув багаж у салон авто, де сиділи ще дві пасажирки-полячки. Через 1,5 години дівчата почали сваритись польською мовою, і неочікувано таксі почало глохнути прямо на трасі.

"Водій виходить її "охолоджувати", плюс шось підливає кудись всередину авто з підозрілої пластикової пляшки… Згодом він почав орати і тикати пальцем на мене, там вже пішли зрозумілі мені слова типу "ку*ва" українська і інший мат", — пише актриса.

"Я звернулась до дівчат англійською і вони пояснили, що той неповажно висловився про Україну і особисто про мене, задоволений що мови я не розумію, і сподівався, що польки розділять його погляди, але вони встали на мій захист, а це його вибісило і зараз він хоче висадити всіх трьох посеред траси. Я, потайки, попросила дівчат записати їх номер в мій телефон і далі ми спілкувалися вже в переписці. Домовилися доїхати мовчки і не провокувати цього психа, а вони вже всю інформацію нададуть поліції, коли доберемося. Також я написала своїй подружці у Вроцлав, щоб моніторила нас і якщо що, то готова була виїхати на зустріч і забирати нас із траси", — доповнила Катерина.

За словами Тишкевич, агресія поляка дуже її налякала. Чоловік звинувачував українку у всьому, навіть у Волинській різні. "Мене. Люта ненависть до українців", — резюмувала дівчина.

У коментарях українки діляться, що це не рідкісні випадки такого ставлення поляків до українців. В мережі скаржаться, що місцеві таксисти беруть за поїздку у 5 разів дорожче, а також називають українок "ку*вами" та іншими лайливими словами. Деякі рекомендують писати офіційні листи до українського посольства, але, як стверджують у мережі, ця установа у Польщі "працює скоріше проти своїх громадян як за. Ні разу нікому не допомогли. Ви туди навіть не додзвонитесь, не те що будуть ваші листи читати".

Нагадаємо, що нещодавно Катерина Тишкевич розповіла про загибель знайомого під час атаки на Одесу 2 березня. Нагадаємо, що внаслідок обвалення частини житлового будинку загинуло 12 осіб, з яких п’ятеро — діти. Найменшому загиблому виповнилося лише 4 місяці.