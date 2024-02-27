Перевіряти не лише людей, а гроші: експерт розповів, що не так із аудитом в армії

Потрібно розуміти, куди йдуть гроші, зазначив експерт

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проведе "аудит" військовослужбовців — з 1 млн мобілізованих у бойових діях брало участь лише 300 тисяч. Проте аудит необхідний не лише для обліку особового складу ЗСУ, а й стану матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий аналітик Дмитро Снєгірьов. Особливої актуальності перевірка набуває на тлі інформації про те, що прострочена дебіторська заборгованість Міноборони становить 44 млрд грн, які могли бути виведені в тінь. Щобільше, цей показник з травня 2023 року до 1 січня 2024 року зріс на 10 млрд грн.

Снєгірьов зазначив, що починати слід із перевірки прозорості всієї діяльності Міністерства оборони. Потрібно розуміти, куди йдуть гроші.

"Потім, звичайно, потрібно з’ясувати, куди поділися ці 700-800 тисяч мобілізованих осіб, яких недорахувалися на фронті. Вони в армії чи це "мертві душі"? Загалом, в історії з аудитом може простежуватися політична складова. Цей процес міг бути запущений. для нанесення чергового медійного удару по попередньому командуванню ЗСУ. Інакше я не розумію, з якою метою інформація під грифом "таємно" виноситься на суд громадськості. Будь-які дані про стан боєздатності армії не можуть бути предметом публічного обговорення", — зазначив експерт.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": У 2024 році РФ може мобілізувати майже півмільйона найманців, мігрантів та зеків. Чи може Україна відповісти тим же?

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ викрила у корупції чиновника Міноборони. Під час війни він збагатився на 14 мільйонів гривень.