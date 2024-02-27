Проверять не только людей, а деньги: эксперт рассказал, что не так с аудитом в армии

Нужно понимать, куда уходят деньги, отметил эксперт

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проведет "аудит" военнослужащих — из 1 млн мобилизованных в боевых действиях участвовало только 300 тысяч. Однако аудит необходим не только для учета личного состава ВСУ, но и состояния материально-технического обеспечения Министерства обороны.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. Особую актуальность проверка приобретает на фоне информации о том, что просроченная дебиторская задолженность Минобороны составляет 44 млрд грн, которые могли быть выведены в тень. Более того, этот показатель с мая 2023 года по 1 января 2024 года вырос на 10 млрд грн.

Снегирев отметил, что начинать следует с проверки прозрачности всей деятельности Министерства обороны. Нужно понимать, куда уходят деньги.

"Потом, конечно, нужно выяснить, куда делись эти 700-800 тысяч мобилизованных лиц, которых недосчитались на фронте. Они в армии или это "мертвые души"? В общем, в истории с аудитом может прослеживаться политическая составляющая. Этот процесс мог быть запущен для нанесения очередного медийного удара по предыдущему командованию ВСУ. В противном случае я не понимаю, с какой целью информация под грифом "секретно" выносится на суд общественности. Какие-либо данные о состоянии боеспособности армии не могут быть предметом публичного обсуждения", – отметил эксперт.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": В 2024 году РФ может мобилизовать почти полмиллиона наемников, мигрантов и зеков. Может ли Украина ответить тем же?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СБУ разоблачила в коррупции чиновника Минобороны. Во время войны он обогатился на 14 миллионов гривен.