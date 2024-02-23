Збагатився на 14 млн гривень під час війни: СБУ викрила на корупції посадовця Міноборони (фото)

Корупціонер придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві, а також три автомобілі преміум-класу

Правоохоронці викрили чиновника Міноборони у незаконному набутті та подачу завідомо неправдивої інформації у декларацію. Зокрема, у 2022-2023 роках він купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк на 14 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Національної поліції України. Офіційно імені посадовця не називають, однак у мережі зазначають, що посаду начальника Головного управляти капітальних вкладень Міністерства оборони займає Юрій Лісовський.

Слідчими було встановлено, що чоловік 1962 року народження, працюючи керівником одного з управлінь Міністерства оборони України зазначив у щорічних деклараціях за попередні роки інформацію щодо своїх грошових збережень, які на майже 14 мільйонів гривень перевищують його законні доходи.

Відомо, що за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві, а також купив три автомобілі преміум-класу. Усе це потім фігурант "переписав" на свою цивільну дружину, а на себе оформив довіреність щодо управління цим майном.

Крім того, посадовець вніс до декларації за 2022 рік завідомо неправдиві відомості, приховавши наявні у нього понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн – зберігав у цивільної дружини.

Йому повідомлено про підозру за двома статтями: незаконне збагачення й декларування недостовірної інформації.

"Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", – додали у відділі комунікації поліції Києва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суд знову не обрав запобіжний захід колишньому голові Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергію Пашинському, якого звинувачують у заволодінні конфіскованих державою нафтопродуктів.