ОБСЄ активувала "Московський механізм" проти Росії: що це таке і як допоможе Україні

Це перший такий існуючий міжнародний механізм

Державами-членами Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініційовано використання так званого "Московського механізму". Він створений для розслідування затриманих Росією українських цивільних осіб.

Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба. За словами міністра, у ході війни Росія взяла в заручники тисячі мирних українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

"Я вітаю залучення Московського механізму переважною більшістю держав ОБСЄ для вирішення проблеми свавільного затримання Росією українських цивільних осіб", — написав він.

За словами Кулеби, механізм допоможе визначити справжні масштаби злочинів та встановити факти. Це перший існуючий міжнародний механізм, залучений у цьому питанні.

Міністр додав, що продовжить закликати всі міжнародні організації, громадські організації та ЗМІ приділяти більше уваги українським цивільним заручникам, яких утримує Росія.

"Ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб звільнити їх усіх, і я вдячний нашим партнерам за потужну підтримку в цьому питанні. Кожен російський злочин має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності", — підсумував Кулеба.

Суть "Московського механізму"

Цей механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у розв'язанні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ. У даному контексті мова ведеться про цивільних полонених, яких утримує Росія.

Московський механізм у відношенні Кремля був задіяний ОБСЄ 30 березня 2023 року. Тоді сорок п’ять держав-членів Організації ініціювали використання механізму для розслідування депортації дітей з окупованих РФ територій України.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна країна НАТО не проти ідеї направити війська в Україну.