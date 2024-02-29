У ЄС зневажливо відгукнулися на ядерні погрози Путіна

Частина шоу переобрання

У четвер, 29 лютого, диктатор Росії Володимир Путін заявив, що його плани у сфері озброєння нібито виконані та ядерна зброя готова до застосування у разі потреби. У ЄС прокоментували це, вказавши на брехливі твердження президента.

Речник Єврокомісії Петера Стано під час щоденного брифінгу у Брюсселі наголосив, що промову Путіна слід сприймати у контексті майбутніх президентських виборів. Про це повідомляє "Європейська правда".

"На цю промову варто дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у Росії. Це частина зусиль Путіна з переобрання", – сказав Стано.

За словами речника, промова диктатора Росія яскравий приклад того, що Путін намагається перекинути вину за війну, яку він розпочав проти України, за нестабільність, яку він намагається створити навколо України у всьому регіоні.

"Для нього це ще одна можливість поширити добре відому брехню. Він продовжує обманювати власну націю і вводити в оману громадськість за кордоном, адже є ті, хто досі продовжує його слухати", – зазначив речник.

Стано вважає, що провина за війну лежить тільки на плечах Путіна, адже він її почав. Тому він має відчути всі наслідки цих дій: внутрішні в Росії, регіональні в Україні, а також глобальні.

На брифінгу речник додав, що усі ядерні погрози Путіна є абсолютно неприйнятними і недоречними.

"Путін обманює націю, нація живе під залізним кулаком і репресіями в стилі Сталіна, армія перебуває у катастрофічному стані, економіка руйнується, довіра до країни повністю зруйнована і його зусилля зруйнувати Україну провалилися", – заявив він.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі також відреагували на послання Путіна.