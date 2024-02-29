ОБСЕ активировала "Московский механизм" против России: что это такое и как поможет Украине

Это первый такой существующий международный механизм

Государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировано использование так называемого "Московского механизма". Он создан для расследования задержанных Россией украинских гражданских лиц.

Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам министра, в ходе войны Россия взяла в заложники тысячи мирных украинских граждан на временно оккупированных территориях.

"Я приветствую привлечение Московского механизма подавляющим большинством государств ОБСЕ для решения проблемы произвольного задержания Россией украинских гражданских лиц", — написал он.

По словам Кулебы, механизм поможет определить подлинные масштабы преступлений и установить факты. Это первый существующий международный механизм, вовлеченный в этот вопрос.

Министр добавил, что продолжит призывать все международные организации, общественные организации и СМИ уделять больше внимания украинским гражданским заложникам, удерживаемых Россией.

"Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы освободить их всех, и я благодарен нашим партнерам за мощную поддержку в этом вопросе. Каждое российское преступление должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности", — подытожил Кулеба.

Суть "Московского механизма"

Этот механизм ОБСЕ позволяет государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения ОБСЕ. В данном контексте речь идет о гражданских пленниках, которых удерживает Россия.

Московский механизм в отношении Кремля был задействован ОБСЕ 30 марта 2023 года. Тогда сорок пять государств-членов Организации инициировали использование механизма расследования депортации детей с оккупированных РФ территорий Украины.

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