"Україна має возити зерно Чорним морем, а не через Польщу": поляки звернулися до ЄС

Квоти на українське зерно були скасовані у 2022 році

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на протести польських фермерів на кордоні. Він пропонує відновити торговельні обмеження на українське продовольство.

Про це повідомляє Bloomberg. Сікорський закликав ЄС повернути довоєнні правила торгівлі з Україною.

"Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про вступ до ЄС і єдиного ринку з усіма коригуваннями та всіма правилами, яких потрібно дотримуватися", — сказав міністр і додав, що ее лише його погляд.

Ця ініціатива Сікорського означає, що Європейський Союз відновить усі обмеження на імпорт, які були скасовані у 2022 році. Тоді рішення було спрямоване на допомогу Києву у пошуку нових експортних маршрутів та надання майже безперешкодного доступу до спільного ринку 27 європейських держав.

Попередній уряд Польщі, прагнучи заспокоїти фермерів перед парламентськими виборами 2023 року, які зрештою програв, увів заборону на імпорт українського зерна. Нинішня адміністрація залишила це обмеження, дозволяючи лише транзит українського зерна через польську територію до портів на Балтійському морі та інших країн ЄС.

Сікорський зазначив, що ситуація кардинально змінилася. Україна знову має можливість експортувати зерно через Чорне море. До введення заборони Польща слугувала пунктом призначення для двох третин зерна, що перетинало ЄС.

"Польські фермери не можуть нести тягар усієї солідарності ЄС з Україною", – сказав міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що поляки знову розсипали українську продукцію. Ця "акція" стала наймасштабнішою.