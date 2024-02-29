Пробули в окупації два роки: Україна повернула ще кілька дітей

З дітьми працюють медики та психологи

Україна продовжує повертати дітей з тимчасово окупованих територій. Цього разу вдалося вивезти ще п'ятьох маленьких українців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій.

Голова ОВА підкреслив, що серед цих дітей – одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років.

"Зараз дорослі та малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи. Дякую організації Save Ukraine за цю важливу роботу. Від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини. Працюємо далі, щоб всі малюки були в безпеці", — написав Прокудін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна за сприяння Катару та підтримки ЮНІСЕФ змогла повернути з Росії та окупованих територій 11 дітей. Деяким із них одразу знадобилася медична допомога.