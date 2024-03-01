Плюнув в обличчя поліцейському: суд ухвалив вирок відомому блогеру з Дніпра

Необдумана дія привела до великих проблем

Київський районний суд Харкова ухвалив вирок дніпровському автоблогеру Vitos Dnepr Віталію Санжанову, який ще у грудні 2021 року плюнув у патрульного поліцейського. Його визнали винним за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України (загроза насильства щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 41-річний Санжанов не визнав своєї провини, термін його апеляційного оскарження триває.

Інцидент стався 4 грудня 2021 року, коли патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху "Mercedes", який їздив без номерного знака. Усередині була компанія. Вони вирішили звернутися до свого друга, відомого дніпровського автоблогера Санжанова.

Коли він приїхав, почав зухвало розмовляти з патрульними і світив їм в обличчя прожектором. Автоблогер їх провокував на застосування сили. В одного з них Санжанов навіть плюнув.

Зазначимо, що сам поліціянт говорив, ніби блогер спеціально їх провокував. Він хотів зібрати більше переглядів, тому "старався" для своєї аудиторії.

Раніше "Телеграф" писав, хто такий Віталій Санжанов і чим він прославився. Він уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

Також раніше ми повідомляли, як за образу військового покарають фітнес-тренера із Полтави Романа Заволоку. Він обматюкав захисника України та плював у нього.