Плюнул в лицо полицейскому: суд вынес приговор известному блогеру из Днепра

Необдуманное действие привело к большим проблемам

Киевский районный суд Харькова вынес приговор днепровскому автоблогеру Vitos Dnepr Виталию Санжанову, который еще в декабре 2021 года плюнул в патрульного полицейского. Его признали виновным по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (угроза насилия в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура. 41-летний Санжанов не признал свою вину, срок его апелляционного обжалования продолжается.

Инцидент произошел 4 декабря 2021 года, когда патрульные полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения "Mercedes", который ездил без номерного знака. Внутри находилась компания. Они решили обратиться к своему другу, известному днепровскому автоблогеру Санжанову.

Когда он приехал, то начал дерзко разговаривать с патрульными и светил им в лицо прожектором. Автоблогер их провоцировал на применение силы. В одного из них Санжанов даже плюнул.

Отметим, что сам полицейский говорил, что блогер специально их провоцировал. Он хотел собрать больше просмотров, поэтому "старался" для своей аудитории.

Ранее "Телеграф" писал, кто такой Виталий Санжанов и чем он прославился. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Также ранее мы сообщали, как за оскорбление военного накажут фитнес-тренера из Полтавы Романа Заволоку. Он обматерил защитника Украины и плевал в него.