Скандал з блогером-"ухилянтом" у Полтаві: чому він уникне мобілізації

Блогера судять не за ухилення від мобілізації

Полтавський блогер Роман Заволока, який відзначився низкою провокацій у бік людей у військовій формі, судитимуть. Тому до лав ЗСУ він не потрапить.

Про це розповів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін у коментарі "Телеграфу".

За його словами, Заволока отримав підозру не через ухилення від мобілізації, хоча один епізод за його участю все ж таки був.

"Він зумисне шукав зустрічі з працівниками ТЦК та СП, які роздавали повістки у громадських місцях, щоб образити їхню честь і гідність під уключену відеокамеру, а потім викласти ролики в Інтернет. Він першим розпочинав конфлікт. Вирішив, що йому все дозволено і йому нічого за це не буде", — сказав Істомін і додав, що блогер до того ж чинив опір правоохоронцям.

Саме тому, каже представник ТЦК, Заволоці інкримінують важчі статті, на кшталт перешкоджання діяльності ЗСУ, погроз військовослужбовцям, заперечення російського вторгнення та глорифікація дій країни-агресора. За це все блогер може потрапити за ґрати на вісім років.

При цьому навіть якщо він захоче підписати контракт із ЗСУ, то це йому не вдасться.

"Зловмисник має відбувати покарання, а не служити в армії! Армія це не структура покарання. Це структура, в якій громадянин захищає свою Батьківщину. Це почесно, хоч і важко", — додав Істомін.

Більше про те, як карають людей, які не приходять за порядком денним або провокують військових, читайте у матеріалі "Телеграф": Військовозобов'язаний проігнорував "бойову" повістку: яке покарання йому загрожує

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо військовозобов’язаний ігнорує повістку в ТЦК і в якому разі йому загрожує кримінальний термін.