Андрій Бєдняков різко звернувся до блогерів, які стомилися від війни

Бєдняков активно поширює воєнні новини та оголошує збори на потреби захисників

Український шоумен Андрій Бєдняков, який розповідав, що Росія влаштовує танці на кістках, гостро звернувся до відомих людей, які "стомилися від війни". Шоумен не може зрозуміти позицію, коли блогери, які мають неабияку популярність та широку аудиторію, мовчать про війну.

Бєдняков усвідомлює, що це все задля того, аби не втрачати заробіток. У проєкті "Про війну" Андрій підкреслив, що такими людьми керує лише меркантильний інтерес.

"Мене тригерять люди, які продовжують не публікувати про війну, збори, але заробляють гроші на рекламі, бо спонсори чомусь у нас люблять не обличчя, а охоплення. Звичайно, охоплення більше у тих, хто про війну не публікує", — наголосив він.

Сам Бєдняков активно поширює воєнні новини, оголошує збори на потреби захисників. Ведучий шкодує, що цього не робив ще з 2014 року, коли розпочалась війна на Донбасі.

"2014 року в мене не було тієї людини, на яку б я подивився і сказав, що хочу робити, як вона. У мене не було такої людини, яка б мені показала помилки, які я робив. Зараз такі як я, або вірніше люди, які не голосно говорили про війну, а вірили, що можна домовитися…Не треба повторювати моїх помилок", — поділився шоумен.

Андрій Бєдняков пояснив, чому потрібно говорити про війну та допомагати українським військовим. Він додав, що якщо цього не робити, то буде дуже прикро, коли Росія загарбає Україну та влаштує суцільне свавілля.

"Якщо ми зараз не будемо нагадувати про те, що йде війна, а у вас мільйонні охоплення, коли ви тільки те й робите, що публікуєте, як ви приміряєте одяг, то дуже скоро ми з вами будемо міряти лише кокошники", — резюмував шоумен.

Раніше "Телеграф" писав, куди зник та чим займається шоумен Максим Неліпа. Неліпа вважає, що захист держави – це борг кожного, незалежно від професії.