Як швидко оформити безкоштовний протез?

Юрист відповів як не витрачаючи зайвого часу подати документи на протез

Повномасштабна війна в Україні, окрім жахливих руйнувань і людських жертв, принесла з собою й жахливу статистику: через поранення і травми близько 50 000 українців втратили кінцівки. Ці дані актуальні на серпень 2023 року, але, на жаль, число постраждалих лише зростає.

Що ж робити, якщо ви втратили кінцівку? Як не загубитися в бюрократії та отримати необхідну допомогу? Про це "Телеграф" поговорив з Олександром, юристом Veteran Hub.

Спершу потрібно зібрати папери

Шлях з отримання безоплатного протеза починається зі збирання необхідного пакету документів. Це перший і найважливіший крок, адже без нього ви не зможете отримати направлення на протезування.

Перелік документів офіційно визначений Міністерством оборони України:

заява на забезпечення протезним виробом (Додаток 14);

копія паспорта громадянина України;

документи з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

рішення ВЛК про необхідність забезпечення протезним виробом;

витяг з наказу командира в/ч або довідка про обставини травми;

копія довідки про безпосередню участь в бойових діях — Додаток 6 до Постанови КМУ 413 від 2014 року.

Подальші дії

За словами юриста, після того, як ви зібрали всі необхідні документи, наступним кроком буде подача заявки на отримання протеза.

Існує три способи подати заявку:

Через ЦНАП: Зверніться до найближчого центру надання адмінпослуг. Вам допоможуть заповнити заявку і подати документи.

Через органи соцзахисту населення, де вам також допоможуть заповнити заявку та подати документи.

Через електронний кабінет особи з інвалідністю. Після реєстрації в електронному кабінеті ви зможете заповнити заявку онлайн.

Вам також потрібно ознайомитися з інформацією про технічні засоби реабілітації та переліком підприємств, які забезпечують протезами в рамках державної підтримки.

Чекати підтвердження

Після того, як ви подали заяву на отримання протеза, вам потрібно дочекатися повідомлення від Фонду соціального захисту інвалідів. Зазвичай вони розглядають її протягом 10 днів. У відповіді буде вказано, чи буде вам надано протез і якого типу.

Далі потрібно звернутися в обране вами підприємство із заявою. Пам’ятайте, ви маєте право поміняти підприємство на інше протягом 14 календарних днів з моменту звернення.

На підприємстві вам допоможуть підібрати протез і сформують замовлення, яке потрібно буде лише перевірити та підписати.

Після приміряння протеза, якщо він вам підійшов, ви підпишете замовлення або анкету повторно й акт приймання-передачі робіт. На цьому все — отримаєте протез, настанову з експлуатації та гарантійний талон.

Чи потрібно спершу оформлювати інвалідність?

Олександр підкреслює: нема значення, ви отримуєте протезування до чи після оформлення інвалідності. Постанова Кабміну передбачає, що до набуття статусу інвалідності ви можете розраховувати на безоплатне протезування.

Щоб отримати протез, вам потрібен саме висновок про необхідність їхнього забезпечення. Цей висновок може видати:

Медико-соціальна експертна комісія на основі індивідуальної програми реабілітації.

Військово-лікарська комісія на основі довідки.

На який протез можна розраховувати?

Відомо, що первинний протез видають лише механічний. Частіше за все відбувається так: якщо хочеш краще, то купуй за свої кошти. Але завжди є винятки.

— Що стосується компенсації за типи та засоби реабілітації, то в постанові Кабміну також прописано, що компенсувати теоретично можуть, але не перевищуючи граничні ціни. В цілому отримати спортивний чи біонічний протез можна. Але все залежить від того чи є фінансування відповідного міністерства з відповідною категорією. На жаль, на практиці це сказати не можна. Сьогодні програма фінансування є, а завтра — нема, бо там кошти закінчилися. Різні ситуації бувають, — каже юрист Veteran Hub.

За його словами, постанова також регламентує виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації.

За бажанням ви можете самостійно придбати засоби реабілітації, які вам призначив лікар. А опісля — отримати компенсацію в межах граничної ціни на відповідний засіб реабілітації, затвердженої Мінсоцполітики.

Військовослужбовці забезпечуються засобами реабілітації за їх собівартістю без перевищення трикратної граничної ціни такого засобу, затвердженої Мінсоцполітики.

— Все це здійснюються в межах коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Соціальний захист осіб з інвалідністю" за програмами компенсації, — повідомляє Олександр.

Як довго це все чекати?

На запитання про те, скільки часу забирає процедура повного оформлення документів та видачі протеза, юрист відповів, що це суто індивідуально.

— Все залежить від того, чи пройшов військовослужбовець реабілітацію. А також чи сформувалася кукса, щоб встановлювати протез. У одного військовослужбовця все дуже швидко відбувається, в іншого — подальше лікування, повторна реабілітація, відновлення м'язів, — ділиться Олександр.

Хто взагалі має право на безоплатний протез?

Ще 2012 року Кабмін затвердив Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Він визначає, кому і як надають технічні та інші засоби реабілітації (ТЗР), а також грошову компенсацію за їхнє самостійне придбання.

Кому надають ТЗР?

Особам з інвалідністю;

Дітям з інвалідністю;

Ветеранам, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист";

Військовослужбовцям;

Поліціянтам;

Іншим особам, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Пам’ятайте, якщо ви підпадаєте під ці пункти — ви маєте право на безкоштовне протезування та реабілітацію. Тож не соромтеся звертатися по допомогу до юристів та інших фахівців.