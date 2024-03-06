Повістка прийшла поштою чи СМС-кою? Українцям пояснили, чи це законно

Є деякі нюанси, які потрібно знати

Військовозобов’язані чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки під час воєнного стану та загальної мобілізації. Однак не завжди повідомлення вручають прямо в руки. Його можуть кинути в поштову скриньку або відправити СМС. Кожному важливо знати, чи є законні такі способи вручення.

Так, Юрист Костянтин Гритчин детально пояснив, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному поштою або запросити його до військкомату по телефону. За його словами, такі способи не є правильними.

Юрист підкреслив, що повістка має бути вручена військовозобов’язаною особисто або уповноваженими особами, має бути складений акт про відмову від отримання повістки з підписами уповноважених осіб та свідків.

"Така повістка (залишена у поштовій скриньці (дверях), виклик по телефону, вручення через родичів) не вручена і правомірна, а тому не породжує юридичних наслідків і відповідальності, тому явка за такою повісткою необов’язкова", — сказав Гритчин.

Також він додав, що особа не зобов’язана з’являтися у військкомат (ТЦК СП), доки їй не буде належним чином вручено повістку. Однак це не стосується військового обліку, оскільки громадяни мають обов’язок надавати інформацію про зміну особистих даних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які повістки військовозобов’язаним видаватимуть в Україні в березні. Усього їх є кілька видів.