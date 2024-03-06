Повестка пришла по почте или СМС-кой? Украинцам объяснили, законно ли это

Есть некоторые нюансы, которые следует знать

Военнообязанные мужчины в Украине продолжают получать повестки во время военного положения и общей мобилизации. Однако не всегда уведомления вручают прямо в руки. Его могут кинуть в почтовый ящик или отправить СМС-кой. Каждому важно знать, законны ли такие способы вручения.

Так, Юрист Константин Гритчин детально объяснил, могут ли вручить повестку военнообязанному по почте или пригласить его в военкомат по телефону. По его словам, такие способы не являются правильными.

Юрист подчеркнул, что повестка должна быть вручена военнообязанному лично или уполномоченными лицами, должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей.

"Такая повестка (оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников) не вручена и правомерна, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", — сказал Гритчин.

Также он добавил, что лицо не обязано являться в военкомат (ТЦК СП), пока ему не будет должным образом вручена повестка. Однако это не касается воинского учета, поскольку граждане имеют обязанность предоставлять информацию об изменении личных данных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие повестки военнообязанным будут выдавать в Украине в марте. Всего их есть несколько видов.