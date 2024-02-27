Мобілізація триває: які повістки вручатимуть українцям у березні

Усього є чотири види повісток

У березні військовозобов’язані чоловіки продовжать отримувати повістки, оскільки воєнний стан та загальна мобілізація продовжені. Повідомлення від ТЦК будуть кількох видів і далеко не кожне з них означає, що чоловіка забирають на фронт.

"Телеграф" розповідає, які в Україні є види повісток та що означає кожна з них. Слід наголосити, що в деяких випадках військовозобов’язаних викликають у ТЦК лише для того, щоб вони підтвердили свої дані.

Чотири види повісток в Україні

Повістка для уточнення даних

Такий вид повісток вручають чоловікам для внесення у базу даних особи призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність або відсутність дітей. Ця інформація може допомогти виявити підстави для звільнення чоловіка від служби в армії.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Цю повістку вручають, щоб чоловік пройшов медичне обстеження. До неї додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій вказується, чи придатний він до строкової служби, чи ні.

Повістка-призов на строкову військову службу

У цьому виді повідомлень вказано строк, у який чоловіку потрібно з’явитися до призовної ділянки. Також у ньому наголошується, які документи при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної ділянки (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Мобілізаційне розпорядження

Цей вид повісток вручають військовозобов’язаним, які вже пройшли медичну комісію та були визнані придатними до проходження служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У ньому зазначено інформацію про те, що військовозобов’язаний повинен з’явитися до призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов військовозобов’язаного можуть визнати непридатним до служби. Названо перелік хвороб.