Буде 60 днів і три варіанти: українцями пояснили, як подати дані до ТЦК після ухвалення закону про мобілізацію

Зробити це можна особисто, а також через інтернет

Протягом 60 днів з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію всі військовозобов’язані повинні будуть оновити свої облікові дані. Це буде обов’язком громадян, а не правом.

Про це сказав заступник голови Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Черньов. Інформація про це була опублікована в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України. За його словами, громадяни повинні мати право подати свої дані у різний спосіб.

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроектом з мобілізації та демобілізації і вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані до ТЦК у різний спосіб", — сказав Чернєв.

Так, розглядаються три варіанти подання інформації до ТЦК:

Особисто прийти та оновити дані;

Зробити це у ЦНАПі;

Зареєструвати електронний кабінет та зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

Також Чернєв додав, що щодо "ухилянтів" обговорюються три варіанти обмежень:

Тимчасове обмеження на виїзд за кордон;

Тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами;

Блокування рахунків у банках.

"Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, тому що не вважає її реальною дієвою нормою", — підсумував парламентар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо потрібний новий закон про мобілізацію. За його словами, є потреба переглянути деякі питання.