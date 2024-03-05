Буде 60 днів і три варіанти: українцями пояснили, як подати дані до ТЦК після ухвалення закону про мобілізацію
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Зробити це можна особисто, а також через інтернет
Протягом 60 днів з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію всі військовозобов’язані повинні будуть оновити свої облікові дані. Це буде обов’язком громадян, а не правом.
Про це сказав заступник голови Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Черньов. Інформація про це була опублікована в офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України. За його словами, громадяни повинні мати право подати свої дані у різний спосіб.
"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроектом з мобілізації та демобілізації і вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані до ТЦК у різний спосіб", — сказав Чернєв.
Так, розглядаються три варіанти подання інформації до ТЦК:
- Особисто прийти та оновити дані;
- Зробити це у ЦНАПі;
- Зареєструвати електронний кабінет та зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.
Також Чернєв додав, що щодо "ухилянтів" обговорюються три варіанти обмежень:
- Тимчасове обмеження на виїзд за кордон;
- Тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами;
- Блокування рахунків у банках.
"Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, тому що не вважає її реальною дієвою нормою", — підсумував парламентар.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, навіщо потрібний новий закон про мобілізацію. За його словами, є потреба переглянути деякі питання.