Мобілізацію в Україні провалено? У ТЦК дали чітку відповідь

Українці виконують свій обов’язок щодо захисту Вітчизни і далі виконуватимуть

В Україні досі триває мобілізація і набір до армії йде планомірно, хоча й не так, як того хотілося б. На противагу інформації, яка розповсюджується у суспільстві довгий час, що мобілізація нібито провалена, є кілька фактів.

Про це речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, якби мобілізацію було провалено, як про це йдеться, то ВСУ не отримували б поповнення вже кілька місяців, відколи пішли ці розмови.

"Але українці виконують свій обов’язок щодо захисту Вітчизни й далі виконуватимуть. Набір до армії йде планомірно. Можливо, не в тій кількості й не тій якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б. Але маємо, що маємо", — сказав Істомін.

Також він додав, що попри рекрутинг, основним способом комплектування, як і раніше, залишається мобілізація.

"Так, могло б бути краще. Але критичного зменшення покликаних громадян у Полтавській області не спостерігається. Наша область приблизно нарівні з іншими виконує поставлені завдання. Планів, звичайно, не озвучуємо, як і того, скільки призвали до лав ЗСУ", — пояснив речник..

Співрозмовник видання наголосив, що новий законопроєкт про мобілізацію потрібен для покращення показників та зняття напруги у суспільстві. Однак це не пов’язано з нібито провальною мобілізацією.

"Я не можу сказати, що так званий "новий закон про мобілізацію" готується тому, що мобілізація провалена. Очевидно, він необхідний для покращення якісних показників та зняття напруги в суспільстві", — підсумував Істомін.

Повний текст інтерв’ю з Романом Істоміним читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Багато потрібний лише поштовх, щоб іти захищати Україну": майор про рекрутинг, конфлікти з цивільними та бодікамерами в ТЦК.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що при розгляді правок до нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді ухвалили рішення, кого потрібно звільнити від призову.