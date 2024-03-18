Яйця вже не "по 17 гривень": для ЗСУ замовили продуктів на мільярди, дещо подорожчало

Вартість окремих продуктів змінилася по-різному — деякі стали дорожчими, деякі дешевшими

Минулого тижня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало угоди на постачання продуктів для ЗСУ у другому кварталі 2024 року. Загальна сума становила 8,87 млрд гривень.

При цьому угоди було укладено без використання електронної системи. Про це йдеться у матеріалі "Наші гроші" з посиланням на дані системи "Прозоро".

Зазначається, що до цього постачальники продукції блокували через суди відкриті торги, тому "ГОТ" був змушений укласти прямі угоди з певними компаніями.

Йдеться відразу про п’ять компаній:

ТОВ "Черкаський м’ясокомбінат" (угоди на 3,13 млрд грн, постачатимуть до Харківської, Донецької, Сумської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської області),

ТОВ "Буський консервний завод" (1,49 млрд грн, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська, Волинська, Рівненська, Житомирська області),

ТОВ "Твій Хліб" (1,35 млрд грн, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька),

ТОВ "Фуд Гранд" (1,60 млрд грн, Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області),

ТОВ "Півден Прод Торг" (1,31 млрд грн, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області).

Керівник "ГОТ" Арсен Жумадилов зазначає, що дані фірми мають реальні виробничі потужності й готові працювати за новими правилами, включаючи контроль цін і централізоване управління заявками.

"У перспективі це дасть "ГОТУ" необхідні дані для того, щоб точніше розуміти потребу в продуктах для кожного сектора, і таким чином великі рітейлерські компанії могли взяти участь у торгах на харчування ЗСУ", — йдеться у матеріалі "Наші гроші".

Ці компанії, як і раніше, були постачальниками продовольчих товарів для українських військових. Однак вони робили це через посередницькі фірми, які контролювали ринок і зробили останні торги Міноборони.

"Згадані компанії дійсно давно на ринку і чудово розуміють, як працювала система, в якій вони грали роль субпідрядників, так би мовити, для тих, хто десятиліттями міцно контролював недопущення контрактів Міноборони нових гравців", — сказав Жумадилов.

В іншому серйозних змін не відбулося порівняно з контрактами Міноборони на перший квартал 2024 року вартістю 8,87 млрд грн, укладених із посередницькими фірмами цієї зими.

Середня ціна продуктового каталогу майже не змінилася – було 111,31 грн., стало 111,49 грн. Водночас вартість окремих продуктів змінилася по-різному — деякі стали дорожчими, деякі дешевшими.

"Наші гроші" відібрали в таблицю зміну середніх цін за всіма контрактами на популярні продукти, що поставляються до ЗСУ на відміну від осетра охолодженої або качиної тушки (зазначимо, що дворазове подорожчання картоплі відповідає тому, що відбувається на ринку цієї зими)", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2024 року у Міністерства оборони України виникла нова проблема. Один із найбільших постачальників фізично не справляється з постачанням продуктів.

Зазначимо, що раніше був серйозний скандал у зв’язку з цінами на яйця в закупівлях Міноборони. Причина була в тому, що нібито вартість одного яйця у закупівлі становила 17 гривень, тоді як у супермаркетах вони були набагато дешевшими.