Яйца уже не "по 17 гривен": для ВСУ заказали продуктов на миллиарды, кое-что подорожало

Стоимость отдельных продуктов изменилась по-разному — некоторые стали дороже, некоторые дешевле

На прошлой неделе госпредприятие "Государственный оператор тыла" Минобороны заключило соглашения на поставку продуктов для ВСУ во втором квартале 2024 года. Общая сумма составила 8,87 млрд гривен.

При этом соглашения были заключены без использования электронной системы. Об этом говорится в материале "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро".

Отмечается, что до этого поставщики продукции блокировали через суды открытые торги, потому "ГОТ" был вынужден заключить прямые соглашения с рядом определенных компаний.

Речь идет сразу о пяти компаниях:

ООО "Черкасский мясокомбинат"(сделки на 3,13 млрд грн, будут поставлять в Харьковскую, Донецкую, Сумскую, Луганскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Киевскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую области),

ООО "Буский консервный завод" (1,49 млрд грн, Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская, Волынская, Ровенская, Житомирская области),

ООО "Твой Хлеб" (1,35 млрд грн, Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Хмельницкая),

ООО "Фуд Гранд" (1,60 млрд грн, Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области),

ООО "Юг Прод Торг" (1,31 млрд грн, Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области).

Руководитель "ГОТ" Арсен Жумадилов отмечает, что данные фирмы имеют реальные производственные мощности и они готовы работать по новым правилам, включая контроль цен и централизованное управление заявками.

"В перспективе это даст "ГОТУ" необходимые данные для того, чтобы точнее понимать потребность в продуктах для каждого сектора и таким образом крупные ритейлерские компании могли принять участие в торгах на питание ВСУ", — говорится в материале "Наші гроші".

Данные компании по-прежнему были поставщиками продовольственных товаров для украинских военных. Однако они делали это через посреднеческие фирмы, контролировавшие рынок и саботировавшие последние торги Минобороны.

"Упомянутые компании действительно давно на рынке и прекрасно понимают, как работала система, в которой они играли роль субподрядчиков, так сказать, для тех, кто десятилетиями прочно контролировал недопущение к контрактам Минобороны новых игроков", – сказал Жумадилов.

В остальном серьезных перемен не произошло в сравнении с контрактами Минобороны на первый квартал 2024 года стоимостью 8,87 млрд грн, заключенных с посредническими фирмами этой зимой.

Средняя цена продуктового каталога почти не изменилась – было 111,31 грн., стало 111,49 грн. В то же время стоимость отдельных продуктов изменилась по-разному — некоторые стали дороже, некоторые дешевле.

"Наші грошу" отобрали в таблицу изменение средних цен по всем контрактам на популярные продукты, поставляемые в ВСУ в отличие от осетра охлажденной или утиной тушки (отметим, что двукратное подорожание картофеля соответствует происходящему на рынке этой зимой)", — отметили журналисты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2024 года у Министерства обороны Украины возникла новая проблема. Один из самых крупных поставщиков физически не справляется с поставкой продуктов.

Отметим, что до этого был серьезный скандал в связи с ценами на яйца в закупках Минобороны. Причина была в том, что якобы стоимость одного яйца в закупке составляла 17 гривен, в то время как в супермаркетах они были намного дешевле.