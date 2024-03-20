В Україні з'явиться Порт-Аненталь: у Раді підтримали перейменування 5 міст

Двом містам повернуть історичну назву

У середу, 20 березня, комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування підтримав перейменування 109 населених пунктів у межах деколонізації. Серед них — 5 великих міст, а також 104 сіл та селищ.

Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський. За його словами, голосування очікується незабаром.

Він каже, що на Львівщині Червоноград має стати містом Шептицький.

"Це викликає різні позиції, але це рішення також історичне. І ми декомунізуємо нашу країну разом", — зазначив депутат.

На Одещині Южне, згідно з рішенням Комітету, поверне собі історичну назву Порт-Аненталь. А Бровари, що на Київщині, повернуть історично правильне написання — Броварі.

Два міста Дніпропетровщини теж отримають нові назви: Павлоград стане Матвіїв, а Синельникове — Ріднопіллям.

Нагадаємо, наприкінці минулого року завершилось електронне голосування мешканців Червонограду щодо перейменування міста. Тоді більшість виборців виступила проти зміни назви міста і проголосувала за її теперішній варіант — Червоноград. Раніше зазначалось, що це була не перша спроба перейменувати Червоноград. У червні Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких були пов’язані з російською імперською політикою.

Окрім цього, "Телеграф" вже писав, що у Броварах активісти вимагають повернути місту історичну назву. Для цього провели акцію. Вони болгаркою показово спиляли частину літери "И", перетворивши її на "І". Таким чином інсталяція "Я люблю Бровари", яка встановлена перед місцевою міськрадою, трансформувалася у напис "Я люблю Броварі".