Літери пиляли болгаркою: активісти вимагають повернути Броварам історичну назву (відео)

Люди вимагають негайно перейменувати місто

Днями у центрі Броварів місцеві активісти провели акцію "Повернімо місту історичну назву". Присутні на площі озброїлися електроінструментом і зрізали букву "И" в інсталяції "Я люблю Бровари".

На місце негайно прибули правоохоронці, які задукоментували подію. Докладніше про незвичайну акцію розповіли журналісти "5 каналу".

Так, місцеві активісти вирішили власноруч повернути місту Бровари його історичну назву — вони болгаркою показово спилили частину літери "И", перетворивши її на "І". Таким чином інсталяція "Я люблю Бровари", яка встановлена перед місцевою міськрадою, трансформувалася у напис "Я люблю Броварі".

Організатором акції виступив Олександр Остапкович, який упевнений, що місто Бровари має називатися Броварі (від українського слова – броварня).

"Є прямий відповідник Броварі. Бровар, це пивовар в старій слов'янській мові. Давайте, якщо, хто не згоден з назвою Броварі хай згадає як у наших документах: штатних розкладах адміністрації, комунальних підприємств, пишуться друкарі, як пишуться сміттярі, лікарі. Як це все звучить в документах. І це таке ж саме слово", – пояснює Остапкович.

Активісти трансформували букву "И"

Активісти трансформували букву "И"

Місцеві активісти також озвучують історичні та лінгвістичні причини для перейменування. Вони наводять як приклад твори Тараса Шевченка та Ліни Костенко, які писали саме Броварі.

Також Броварі раніше писали в газетах та документах, а самі місцеві жителі в усній розмові завжди використовують Броварі замість Бровари.

Варто зазначити, що минулого літа Національна комісія зі стандартів державної мови справді рекомендувала перейменувати місто Бровари на Броварі. Це рішення було продиктовано тим, що нинішня назва міста "не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови".

"До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім у радянські часи місту додали закінчення -и, щоб звучало як у російській мові Бровари. Тому справедливо повернути українську назву, бо виходить, що українське місто названо російською мовою, тобто використано російську граматичну форму", — зазначає мовознавець Олександр Авраменко.

На даний момент питання про перейменування міста Бровари на Броварі знаходиться на розгляді профільної комісії місцевої міської ради.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Відповідне рішення ухвалила Київрада.