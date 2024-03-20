Рус

У Києві ТСК збирає засідання щодо метро: обговорення про закриття станцій

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Столичне метро Новина оновлена 20 березня 2024, 12:12
Столичне метро. Фото Київський метрополітен/Facebook

Присутніми будуть і журналісти

21 березня Тимчасова слідча комісія з питань Києва проведе засідання щодо Київського метрополітену. Обговорюватиметься питання закриття станцій.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Хрещатик 36 Київ".

На засідання запрошені:

  • Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко
  • Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Андрій Гудзь
  • Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор
  • Голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко
  • Голова постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами Олексій Окопний
  • Т.в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський
  • І колишній очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський

До участі в засіданні також запрошені представники правоохоронних органів, громадських організацій та експерти, які надіслали відповідні листи. Також матимуть можливість бути присутніми журналісти.

Раніше "Телеграф" писав, з ремонтом метро у Києві виникли нові проблеми. Процес може піти не за планом.

Теги:
#Київ #Станції метро #Новини Києва #Новини метро