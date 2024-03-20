У Києві ТСК збирає засідання щодо метро: обговорення про закриття станцій

Присутніми будуть і журналісти

21 березня Тимчасова слідча комісія з питань Києва проведе засідання щодо Київського метрополітену. Обговорюватиметься питання закриття станцій.

Про це повідомляє інформаційний ресурс "Хрещатик 36 Київ".

На засідання запрошені:

Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Андрій Гудзь

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами Олексій Окопний

Т.в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський

І колишній очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський

До участі в засіданні також запрошені представники правоохоронних органів, громадських організацій та експерти, які надіслали відповідні листи. Також матимуть можливість бути присутніми журналісти.

Раніше "Телеграф" писав, з ремонтом метро у Києві виникли нові проблеми. Процес може піти не за планом.