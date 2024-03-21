Выбивали зубы у курсантов и заставляли есть сигареты? Нардепы нашли жесткие нарушения в Академии сухопутных войск

Перед началом заседания комиссии члены ВСК провели ряд анонимных бесед с курсантами Академии по разным курсам и выявили главные проблемы

Курсанты Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове жаловались на применении к ним физической силы, а также еще на ряд проблем. В том числе, речь идет о буллинге и травле по половому признаку.

Этот вопрос обсуждали на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов нарушения прав военнослужащих. Соответствующую информацию на своей странице в Facebook сообщила членкиня ВСК Юлия Яцык.

По ее словам, сейчас также расследуют 10 уголовных производств из-за злоупотребления должностных лиц учебного заведения во время строительства и осуществления закупок. Еще шесть по фактам прилетов по объектам учебного заведения.

В ходе проверки были выявлены такие проблемы:

Качество питания в столовой. На это жаловались курсанты. Члены комиссии лично отведали там блюда и взяли образцы продуктов для экспертизы;

Мобилизованным, которые проходят подготовку по специальности стрелка, на полигоне выдается только один комплект военной формы, комплекты на замену они покупают за свой счет;

Несправедливость начисления денежного довольствия для курсантов, поступивших в академию по гражданской жизни (2350 грн/мес), и сохранение зарплаты для курсантов-военнослужащих, принятых на обучение по контракту (22000 грн/мес). ВСК подготовит соответствующие предложения в Минобороны;

Жалобы курсантов на конкретных должностных лиц Академии;

Установлены случаи буллинга и травлю девушек-курсанток по признаку пола со стороны начальника курса, который считает, что девушкам не место в армии;

Установлен случай, когда девушка-курсантка находилась на лекции с внутренним кровотечением без оказания медицинской помощи;

В ходе анонимного опроса выяснилось, что 15% респондентов указали на применение мер физического насилия в Академии;

Была рассмотрена коллективная жалоба от курсантов, которые жаловались на предоставление увольнений курсантам исключительно в случае, если за курсантом приезжают родители или жена;

Все курсанты пожаловались на недостаточность физического воспитания (при наличии двух спортзалов только один используется полноценно, а вход во второй разрешен по определенным спискам руководства исключительно для курсантов сборных команд);

Отсутствие собственных бомбоубежищ обуславливает необходимость перемещения курсантов на время воздушной тревоги в ближайшие укрытия вне территории Академии.

На своей странице в Facebook Юлия Яцык также прокомментировала тот факт, на который жаловались курсанты, что увольнение дают только в случае, если за человеком приезжает мама или жена. Она назвала эту ситуацию абсурдной и отметила, что в ВСК приехал один из авторов жалобы и рассказал об "обратной стороне" Академии.

"Мы сделали ряд запросов и включили НАСВ (Национальная академия сухопутных войск, — Ред.) в план проверок ВСК. А дальше произошло следующее. Начальник курса А. начал травлю курсанта П. за его активную позицию. Во время утреннего построения курса А. предупредил курсанта П. о том, что по нему будет проведено служебное расследование.

Не понимая оснований для этого, курсант П. попросил разрешения задать вопрос, на что начкурса А. сказал что "Вы за**али своими вопросами!..", а курсант П. ответил "Вы нас тоже". На что начруса А. вывел курсанта П. из строя и объявил ему выговор "за разговоры в строю", и перешел на нецензурные высказывания, публичные унижения курсанта и угрозы тем, кто будет его поддерживать. Поэтому курсант П. покинул строй. Это и стало основанием для инициирования господином А. служебного расследования в отношении курсанта П., по результатам которого ему был объявлен строгий выговор, а материалы расследования переданы в ДБР для возбуждения уголовного дела по неповиновению", — говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка тем временем дала ответ, что нарушений, указанных в жалобе, не было обнаружено в Академии. В связи с этим Государственное бюро расследований:

отказало руководству НАСВ в возбуждении уголовного дела в отношении курсанта П.,

указало на несоответствие действий начкурса А. требованиям Устава ВСУ,

обратилось с письмом к начальнику НАСВ, которым обязало последнего провести служебную проверку начальника факультета.

Перед началом заседания комиссии члены ВСК провели ряд анонимных бесед с курсантами НАСВ по разным курсам, которые рассказали о:

"ротной кассе", когда курсанты скидываются на различные потребности (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.п.);

увольнение курсантов регулируется в ручном режиме (хочешь в увольнение — купи бумагу, заправь картридж, или..)

есть случаи травли, унижения и буллинга курсантов;

отсутствие необходимого лекарства в медпункте ("все лечат ибупрофеном или парацетамолом");

в разных группах от 30% до 60% курсантов, стоящих на обеспечении, не питаются в столовой по разным причинам (в основном из-за невкусных блюд и низкого качества продуктов).

"Начальник факультета Т. объяснил, что порядок увольнений курсантов при передаче курсанта "из рук в руки" был установлен приказом начальника академии. Устным. Однако присутствовавший в зале П.П.Ткачук сделал удивленный вид и сказал, что такого приказа он не издавал, а потому это личная инициатива его подчиненных", — говорится в сообщении.

В ходе разговора с начальником курса выяснилось, что он действительно использовал ненормативную лексику в общении с курсантами. Однако он работает над собой. Также он признал способ воспитания, когда заставил курсанта съесть сигареты перед всей ротой. Он отрицал факт применения силы к курсанту, когда сломал об него два пальца, отрицал факт выбивания зуба курсанту группы танкистов. При этом все обвинения курсантов он считает ложью и клеветой.

"После этого начальник академии П.Ткачук отметил, что они отреагировали на это позорное поведение подчиненных, объявив замечания на курсе А. Понимаете?!! Курсанту П. за активную позицию и "разговоры в строю" — выговор, строгий выговор и дело в ГБР. А начальнику курса А. за избиение и унижение курсантов, за матерство и ручное управление увольнениями — только замечание", — пишет Яцык.

Она отметила, что ни начфакультета, ни доцент, небрежно проведший служебное расследование, на основании которого на курсанта пытались повесить совершение преступления, ни заместитель из МНС, никто из них не был привлечен к ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в лицее на Прикарпатье ученики 6-го класса "затравили" своего одноклассника за игру на скрипке. В итоге мальчик сказал своей маме, что не хочет жить.