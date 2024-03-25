СМПУ ініціює системну боротьбу із фальсифікатом в молочній галузі

Проблема фальсифікованої продукції стоїть досить гостро для українського ринку. При цьому головні позиції в антирейтингу підробок традиційно займають молоко та молочні продукти.

За внутрішньою експертною оцінкою фахівців Спілки молочних підприємств України частка тіньового ринку молочної продукції в Україні складає близько 20%, а фальсифікованої продукції майже 10%.

Поширення фальсифікації призвело до таких негативних наслідків як:

викривлення конкуренції;

зменшення інвестиційної привабливості галузі, як серед українських

так і серед іноземних інвесторів;

шкода міжнародному діловому та політичному іміджу України;

зростання ризиків здоров’ю та життю споживачів;

втрата надходжень до бюджетів усіх рівнів.

План заходів з протидії поширенню фальсифікату, який цього тижня обговорювався Радою директорів СМПУ за участі Голови Держспоживслужби України Сергія Ткачука, спрямований на критичне зменшення частки фальсифікованої молочної продукції.

В ході його реалізації планується внесення відповідних змін до законодавчих та регуляторних актів, моніторинг ринку молочної продукції для виявлення фальсифікату з наступним втручанням державних контролюючих органів, а також широке висвітлення цієї теми як у професійному колі виробників молочної продукції, так і серед споживачів.

Стримати і зменшити масштаби поширення фальсифікату на ринку молочної продукції можна лише за умови комплексного підходу до проблеми та за участі широкого кола учасників процесу. Тому у цій роботі СМПУ сподівається на підтримку народних депутатів України, Держпродспоживслужби, Національної поліції України та Державної податкової адміністрації.