Оберігає діток і не тільки. Чому насправді Святий Миколай кладе подарунки під подушки

В деяких регіонах країни подарунки заведено класти в чобітки

В Україні 6 грудня святкують свято Святого Миколая, який приносить дітям іграшки під подушку та в чобітки. Саме тому у багатьох виникає питання: звідки взялась ця традиція.

"Телеграф" розповість, чому Святий Миколай приносить подарунки дітям під подушку чи в чобіток. Зауважимо, що за традицією подарунки отримують слухняні діти, а неслухняні — різочки.

В Україні подарунки від Святого Миколая зазвичай кладуть саме під подушку. Таке дійство символізує таємничість і доброту святого, який допомагав людям непомітно. Покладання подарунків під подушки, а не під ялинку, несе в собі досить особистий сенс.

Святий Миколай. Листівка

Адже у слов'янській культурі подушка вважалася символом домашнього затишку і захисту під час сну. Класти подарунок саме під подушку могло означати, що Святий Миколай оберігає дитину не тільки вдень, але й уночі, коли малюк спить.

Цікаво, що в деяких регіонах України подарунки клали в черевики, які діти залишали біля дверей, підвіконня або в шкарпетки. Цей жест також наповнений сенсом, адже вважається, що Миколай таким чином оберігав дітей з кожним їхнім кроком.

