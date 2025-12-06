З Днем ангела, Миколо! Гарні листівки та прикольні побажання для іменинника

Подаруйте імениннику гарний настрій на весь день

Сьогодні, 6 грудня, православна церква вшановує пам’ять святого Миколая Чудотворця, і цього дня свої іменини відзначають володарі імені Микола. Це чудовий привід, щоб привітати своїх знайомих гарними листівками та теплими побажаннями.

Ім’я Микола походить від давньогрецького "Νικολαος", що перекладається як "той, хто приносить перемогу". Вважається, що воно символізує силу духу, мудрість та внутрішню шляхетність. Власники імені Миколай часто справляють враження спокійних, надійних і впевнених людей, які вміють підтримати у скрутний момент і залишаються вірними своїм принципам.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок та прикольних побажань, щоб ви привітали знайомих Микол з Днем ангела. Подаруйте їм гарний настрій!

З Днем ангела, Миколо

Миколо! У день твого ангела бажаю, щоб твоя воля була міцною як камінь, дух – незламним, а серце – сповненим світла і добра. Нехай небесний покровитель дарує тобі силу для великих звершень і мудрість для правильних рішень!

День ангела Миколи 6 грудня

Дорогий Миколо! Твоє ім'я носили великі святі та воїни, тож нехай їхня міць і звитяга живуть у твоєму серці. Бажаю, щоб твій життєвий шлях був осяяний світлом удачі, а святий Миколай дарував свою особливу опіку та підтримку в усіх справах!

День ангела Миколи 2025

Дорогий імениннику Миколо! Бажаю, щоб твоя життєва сила множилась, як джерельна вода, щоб удача йшла поруч, як вірний друг, а святий покровитель дарував своє благословення на всі добрі справи. Нехай твоє життя буде сповнене звершень і перемог!

Вітання з Днем ангела Миколи

Миколко, з Днем ангела! Нехай сьогодні все складається просто шалено круто! Твій небесний покровитель точно тримає за тебе кулаки, щоб життя грало всіма кольорами веселки!

Як привітати Миколу з іменинами

Раніше "Телеграф" ділився молитвами до Святого Миколая. Ми підготували для вас найсильніші тексти за мир у сім’ї та Україні.