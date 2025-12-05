Гороскоп на 6 грудня: доленосні події у Левів, важливі рішення у Скорпіонів

Відмінний день для ділових поїздок та зміни місця роботи

Рік Вогняного Коня, який обіцяє удачу знакам Зодіаку, вже не за горами, а поки що "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 6 грудня, щоб ви заздалегідь знали, якою буде ця субота.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День ідеально підходить для ділових поїздок, пошуку нових інтересів чи навіть зміни роботи. Покладайтеся на інтуїцію — завтра вона ваш найкращий помічник і у справах, і у коханні. Нічні світила дарують нові можливості, натхнення та удачу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Будьте в центрі подій і не зупиняйтеся, доки не виконаєте найважливіші завдання. Для відпочинку найкраще підійде тепле спілкування з друзями, а ось тривале усамітнення зараз небажана.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо щось піде не за планом, зберігайте спокій та розважливість. Не піддавайтеся паніці та не перекладайте відповідальність на оточуючих — це може відштовхнути удачу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія дня пробуджує ваші внутрішні запаси сил, тому завтра жодні труднощі не похитнуть вашу впевненість. Не чекайте відповідного моменту — дійте рішуче і прагніть успіху.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День посилює інтерес до всього загадкового та незрозумілого. Нестандартні ситуації можуть обернутися для вас удачею, а доленосні події — принести несподіваний прибуток.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Це вдалий час для вирішення робочих та фінансових завдань. Нічні світила підказують, що доведеться прораховувати події на кілька кроків уперед та діяти енергійно. Інтуїція та рішучість стануть цінними помічниками.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У спілкуванні з керівництвом, колегами, партнерами чи старшими віком краще вибирати конструктивний тон. Будьте уважні до формулювань, уникайте конфліктів із впливовими людьми і не перетворюйте дрібні непорозуміння на серйозні приводи для суперечок.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Довіряйте своїм внутрішнім відчуттям у коханні – інтуїція завтра особливо точна. А ось у фінансових питаннях краще спиратися на здоровий глузд і поради досвідчених людей. День сприятливий для важливих рішень.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Важливо зібратися, налаштуватися на вирішальний етап і без метушні. Уникайте різких рухів, оминайте потенційно конфліктні ситуації та не привертайте зайвої уваги. День обіцяє бути насиченим та енерговитратним.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для багатьох день виявиться непростим і може негативно вплинути на стосунки, зокрема романтичні. Однак є перевірений спосіб уникнути труднощів: намагайтеся контролювати імпульсивність і утримуйтесь від поспішних кроків.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Протягом дня можуть проявитися наслідки недавніх рішень. Всесвіт підкаже, які з них були вдалими, а які потребують переосмислення. У спілкуванні проявляйте більше чуйності, розуміння та участі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Невеликий відпочинок та розслаблення допоможуть зняти напругу та позбутися тривог. Корисно провести час у компанії позитивних людей, зайнятися тим, що приносить задоволення, та приділити увагу особистим справам.