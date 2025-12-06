З Днем ЗСУ 2025! Красиві патріотичні листівки та картинки українською мовою

Професійне свято було встановлено у 1991 році

Сьогодні, 6 грудня, в Україні вшановують пам’ять святого Миколая Чудотворця, а також відзначають важливе державне свято – День Збройних Сил. Українська армія продовжує стримувати російського агресора і щодня демонструє світові свій героїзм, мужність та непохитну стійкість.

Дата свята була встановлена 6 грудня 1991 року, коли депутати Верховної Ради ухвалили два закони – "Закон України про оборону" та "Закон України про Збройні сили".

Українські військовослужбовці ціною власного життя захищають нашу країну та народ від російської армії. Цього дня важливо обов’язково їх привітати, побажати сил, мужності та якнайшвидшого повернення додому.

"Телеграф" підготував добірку патріотичних листівок українською мовою, які можна надіслати у будь-якому месенджері. З Днем ЗСУ 2025!

З Днем ЗСУ 2025

