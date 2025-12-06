Що не можна робити у грудні у саду
Першого місяця зими в саду завжди знайдеться заняття, але є певні заходи, про які в цей період потрібно забути
Грудень — у садівників це традиційний час для відпочинку, але деяким все одно не терпиться взятися за роботу. Ось тільки є деякі моменти, про які не варто забувати.
Є садові роботи, які у грудні виконувати не варто – користі від них не буде. Більше того, деякі з них можуть навіть нашкодити рослинам наступного сезону.
Що в грудні робити в садку не можна
- Немає сенсу обробляти садок фунгіцидами. Низькі температури створюють умови, коли ця "хімія" просто не здатна працювати. А якщо кора дерев волога від туману та підвищеної вогкості – обробляй чи ні, ефекту буде "нуль".
- Поливати та удобрювати у морози теж недоцільно: сад готується до зимівлі, всі процеси практично зупинені, тому користі не буде.
- Чистити сад та город від снігу також не треба. Сніг — це запас води, особливо цінний там, де влітку була посуха. При цьому сніговий покрив – це ще й укриття ґрунту від морозу.
- Струшувати дерева від снігу немає потреби, тому що при цьому можна зламати гілки, тендітні від морозу.
