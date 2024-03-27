"Війна наздогнала в тилу": помер полковник Нацгвардії та колишній нардеп

Чоловік був поранений на фронті, через що у нього погіршилося здоров’я

У середу, 27 березня, перестало битися серце українського політика, народного депутата України VIII скликання та координатора 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України Андрія Антонищака. Йому було 54 роки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Ірина Геращенко. За її словами, причиною смерті стали проблеми зі здоров’ям.

"Вранці отримали сумну звістку. Помер наш колега, депутат ВР попереднього скликання Андрій Антонищак. Андрій воював, був поранений. Але тоді пронесло. Війна наздогнала у тилу, підірваному здоров’ям", — сказала Геращенко.

Вона додала, що іноді говорила телефоном із політиком. Він був стурбований тим, що відбувається на фронті.

"Ми телефонували час від часу, Андрій дуже гостро переживав ситуацію на фронті, обговорювали забезпечення підрозділів та гуманітарну допомогу", — розповіла нардеп.

Що відомо про Андрія Антонищака

Народився 23 червня 1969 року у місті Новий Розділ на Львівщині.

Закінчив МАУП за спеціальністю "управління персоналом та бізнесом".

2006 року став депутатом Львівської міської ради від блоку "Український Народний Блок Костенка та Плюща".

Наприкінці 2013 — на початку 2014 року брав активну участь у подіях Євромайдану.

У 2014 році пройшов до парламенту багатомандатним округом від партії "Блок Порошенка". Водночас був членом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

З 2020 року служив у Національній Гвардії України старшим офіцером планування та застосування військ в охоронних заходах. Мав звання полковника Національної гвардії України.

Здобув медаль "За військову службу Україні" — за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України у 2014 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні помер перший віцепрем’єр та колишній народний депутат Ігор Юхновський. Йому було 98 років.