Помер колишній перший віце-прем’єр, відомий український політик

Він очолював український парламент у момент ухвалення Акту про проголошення незалежності України у 1991 році

На 98-му році життя помер Герой України Ігор Юхновський. Він входив до першого складу Верховної Ради ще 1990 року та є народним депутатом І–IV скликань. З жовтня 1992 по 1993 рік обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра України.

"Сумна новина. Відійшов у вічність Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо пізніше. Світла Пам’ять", — написав у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

98-річний вчений, фізик-теоретик був найстаршим із нині живих депутатів Верховної Ради всіх скликань. Ігор Юхновський брав безпосередню участь у проголошенні незалежності України. Під час ухвалення Акту про проголошення Незалежності України у 1991 році він очолював український парламент. У Раді він представляв Народний рух та блок "Наша Україна". За президентства Віктора Ющенка очолював Інститут національної пам’яті.

У 1991 році Юхновський боровся за пост президента України. Однак тоді за нього проголосувало лише 554 719 українців (1,74% голосів виборців). Він посів п’яте місце під час виборів.

Крім політичної діяльності, Юхновський був блискучим вченим. Він доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, засновник та почесний голова Інституту фізики конденсованих систем НАН України у Львові. Є доктором Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка. Він автор близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.

Юхновський був володарем безлічі нагород та звань:

звання Герой України із врученням ордена Держави (2005);

орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (2009);

орден князя Ярослава Мудрого V ст. (2001);

орден "За заслуги" І ст. (2000);

Почесна відзнака Президента України (1995);

кавалер орденів СРСР "Знак пошани" (1975),

Трудового Червоного Прапора (1985), Великої Вітчизняної війни I в. (1985);

Нагорода Президента України – ювілейна медаль "25 років незалежності України" (2016);

Орден Свободи (2016).

Ігор Юхновський — учасник Другої світової війни. Він був сапером та мінером першого взводу першої роти 201 батальйону резерву головного командування СРСР. Брав участь у визволенні Львова.

Як повідомляв "Телеграф", 17 березня помер Геннадій Москаль — народний депутат України VI та VII скликань, ексглава Луганської облдержадміністрації, ексглава Закарпатської ОДА. Він тяжко хворів.