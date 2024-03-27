"Война догнала в тылу": умер полковник Нацгвардии и бывший нардеп

Мужчина был ранен на фронте, из-за чего у него ухудшилось здоровье

В среду, 27 марта, перестало биться сердце украинского политика, народного депутата Украины VIII созыва и координатора 1-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины Андрея Антонищака. Ему было 54 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко. По ее словам, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

"Утром получили печальную весть. Умер наш коллега, депутат ВР предыдущего созыва Андрей Антонищак. Андрей воевал, был ранен. Но тогда пронесло. Война догнала в тылу, подорванном здоровьем", — сказала Геращенко.

Она добавила, что иногда говорила по телефону с политиком. Он был обеспокоен тем, что происходит на фронте.

"Мы созванивались время от времени, Андрей очень остро переживал ситуацию на фронте, обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь", — рассказала нардеп.

Что известно об Андрее Антонищаке

Родился 23 июня 1969 года в городе Новый Раздел на Львовщине.

Окончил МАУП по специальности "управление персоналом и бизнесом".

В 2006 году стал депутатом Львовского городского совета от блока "Украинский Народный Блок Костенко и Плюща".

В конце 2013 — начале 2014 года принимал активное участие в событиях Евромайдана.

В 2014 году прошел в парламент по многомандатному округу от партии "Блок Порошенко". В то же время был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

С 2020 год служил в Национальной Гвардии Украины старшим офицером планирования и применения войск в охранных мероприятиях. Имел звание полковника Национальной гвардии Украины.

Получил медаль "За военную службу Украине" — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в 2014 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине умер первый вице-премьер и бывший народный депутат Игорь Юхновский. Ему было 98 лет.