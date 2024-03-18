Король Великобританії Чарльз ІІІ помер? Мережу переполошив фейк

Хто саме стоїть за "вкидом" точно не відомо

У мережі з’явилася інформація про смерть короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Однак це виявилося фейком.

Варто зазначити, що в пабліках оприлюднили нібито скріншот із сайту королівської родини. Водночас такого повідомлення немає на сайті Букінгемського палацу. Також такого повідомлення немає й у соцмережах королівської родини.

Також варто зазначити, що про смерть короля не написали головні британські ЗМІ. Таке повідомлення оприлюднили лише деякі невеликі видання.

Як відомо, 6 травня 2023 року у Лондоні відбулася коронація Чарльза ІІІ – старшого сина королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року. Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві та стала 40 коронацією монарха з 1066 року.

5 лютого 2024 року Букінгемський палац оприлюднив інформацію, що у короля Чарльза III онкологічна хвороба. Нещодавно монарху робили операцію на простаті, а під час обстеження з’ясувалося, що чоловік має серйозніші проблеми зі здоров’ям.

Раніше "Телеграф" писав, що король Чарльз III вперше з’явився на публіці після операції. Він у супроводі дружини відвідав церкву.