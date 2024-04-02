Ветеранська політика матиме визначальний вплив на стабілізацію суспільства – Юрій Гудименко

"Ми повинні правильно і послідовно розв'язувати проблеми ветеранів"

Питання підтримки ветеранів уже зараз має нагальний характер і вимагає далекоглядного підходу. Відтермінування належних реформ та нечіткі перспективи у повоєнному суспільстві загрожують перетворити сьогоднішніх захисників на дестабілізуючий фактор у майбутньому.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю виданню "Факти".

"Ми повинні правильно і послідовно розв'язувати проблеми ветеранів. І не тільки через зрозумілі аргументи, що суспільство завдячує захисникам, не тільки через моральні та етичні зобов’язання. Просто банально тому, що в іншому випадку після закінчення війни ветерани з героїв, які тримали фронт на своїх плечах, можуть перетворитися на дестабілізуючий фактор. Тому що їх почнуть розтягувати політики, почнуть накручувати на протести, вони будуть незадоволені. І вони (не всі, звісно) будуть не допомагати країні відновлюватися, а, навпаки, їй шкодити. Мені б цього дуже не хотілося." — ділиться Юрій Гудименко.

За його словами, ветеранська політика повинна бути комплексною та враховувати виклики повоєнного періоду. Цього неможливо досягти без залучення громадянського суспільства та без врахування голосів самих ветеранів.

"Показовим маркером була ситуація зі зняттям з посади міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Як тільки ветерани і військові почали висловлюватись проти неї, процес її усунення пройшов максимально швидко. Всі плюс-мінус розуміють, наскільки це болюче питання та наскільки критичним воно може бути. Тепер є шанс на якісь зміни в цьому сегменті. Мені дуже приємно, що велика кількість ветеранів долучається до них. Так, це переважно важкопоранені люди, й чиновники не дуже раді їм, але рух іде. Він не настільки швидкий, як би мені хотілося, але шанс на зміни все ще зберігається", — коментує Юрій Гудименко.