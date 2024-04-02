Ветеранская политика будет оказывать определяющее влияние на стабилизацию общества – Юрий Гудыменко

"Мы должны правильно и последовательно решать проблемы ветеранов"

Вопрос поддержки ветеранов уже сейчас носит неотложный характер и требует дальновидного подхода. Отсрочка надлежащих реформ и нечеткие перспективы в послевоенном обществе угрожают превратить сегодняшних защитников в дестабилизирующий фактор в будущем.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью изданию "Факты".

"Мы должны правильно и последовательно решать проблемы ветеранов. И не только из-за понятных аргументов, что общество обязано защитникам, не только из-за моральных и нравственных обязательств. Просто банально потому, что в противном случае после окончания войны ветераны из героев, которые держали фронт на своих плечах, могут превратиться в дестабилизирующий фактор, потому что их начнут растягивать политики, начнут накручивать на протесты, они будут недовольны. И они (не все, конечно) будут не помогать стране восстанавливаться, а наоборот, ей вредить. Мне бы этого очень не хотелось" – делится Юрий Гудыменко.

По его словам, ветеранская политика должна быть комплексной и учитывать вызовы послевоенного периода. Этого невозможно добиться без привлечения гражданского общества и без учета голосов самих ветеранов.

"Показательным маркером была ситуация со смещением с должности министерши по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Как только ветераны и военные начали высказываться против нее, процесс ее устранения прошел максимально быстро. Все плюс-минус понимают, насколько это болезненный вопрос и насколько критическим он может быть. Теперь есть шанс на какие-то изменения в этом сегменте. Мне очень приятно, что большое количество ветеранов присоединяется к ним. Да, это преимущественно тяжелораненые люди, и чиновники не очень рады им, но движение идет. Оно не столь быстро, как бы мне хотелось, но шанс на перемены все еще сохраняется", — комментирует Юрий Гудыменко.