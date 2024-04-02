В Україні запустять електронний кабінет призовника: хто і що знатиме про військовозобов’язаних

Що таке електронний кабінет призовника

Президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня законопроєкт про запуск електронного кабінету призовника. Верховна Рада проголосувала за нього ще у середині січня.

"Телеграф" спробував розібратися в тому, що це таке і який функціонал у нього має бути. Почати варто з того, що кабінет є інтерфейсом для відображення даних про призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

"Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського чинника та заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом", — йшлося у поясненні Міноборони.

Крім самого власника кабінету, до нього матиме доступ Міноборони, СБУ, місцеві ТЦК, органи розвідки та оперативні командування. При цьому згоди самих призовників на обробку їхньої персональної інформації запитувати ніхто не буде.

Реєстр наповнюватиметься даними під час взаємодії людини з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, власниками яких є державні органи.

Таким чином, держава отримає інформацію про:

номери телефонів; адреси електронної пошти;

відомості про володіння іноземними мовами;

інформація про право на володіння зброєю;

наявність посвідчення водія;

дані про батьків військовозобов’язаного;

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН;

дані про виїзд за кордон;

інформація про судимості і таке інше.

Очікується, що сервіс також спростить деякі аспекти мобілізації, наприклад, з бронюванням працівників та видачею відстрочок. Оскільки всі дані зберігатимуться в електронному форматі, то виїхати за кордон підробленим документом буде просто неможливо.

Як повідомлялося раніше, президент також підписав закон, який передбачає зниження мінімального віку для мобілізації чоловіків. Тепер до лав ЗСУ можуть забрати з 25 років.