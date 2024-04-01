"У мобілізації зараз немає лідера": у Раді пояснили, як мотивувати українців йти на війну

У нас немає такого, як в Ізраїлі, що всі громадяни мають обов’язок проходити службу

Українців треба мотивувати йти на війну, а зараз, на жаль, влада запропонувала переважно примусові механізми мобілізації. Ця мотивація може бути різною.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. Він пояснив, що в Україні є обов'язок захищати державу. Але у нас немає такого як в Ізраїлі, що в усіх громадян є обов'язок проходити службу.

"У нас це якось історично склалося так, як зараз є. Але зараз усі чоловіки, які придатні до служби, мають обов'язок цю службу виконувати. Тільки хтось цей обов'язок виконує, а хтось вирішив, що не для цього мама квіточку ростила. І в даному випадку це, звісно, несправедливо стосовно перших. Їх теж не для війни ростили і взагалі люди не народжуються для війни", — каже Юрчишин.

На думку Юрчишина, мотивацією може виступати, наприклад, якісне навчання.

"Для багатьох проблема не в тому, що не хочуть, а в тому, що немає гарантій. І тут з'являються сюжети від того ж телемарафону, коли людина пішла купляти шапку, їй дали повістку і через три тижні відправили на фронт.

Багато чоловіків говорять ті ж речі. Питання не тільки у страху, а у тому, що у багатьох немає розуміння, скільки їх будуть навчати, чи звернуть увагу на їхні здібності і хоча б приблизно дадуть спеціальність за здібностями. Чи забезпечать всім необхідним, чи вчасно виплатять зарплату", — каже він.

Голова Комітету впевнений, що на цю проблему потрібно дивитися комплексніше, а зараз цього немає.

"Ми дивимось як на факт – людина йде служити. А що відбувається з родиною? Що відбувається, коли людина повернулася зі служби? Повернулася, дай Бог, здоровою, але втратила продуктивний період свого життя. Які є бонуси, тобто як ми компенсуємо цей час?", — сказав він.

Юрчишин вважає, що такими бонусами можуть бути не лише фінансові ресурси, а й, наприклад, пільги.

"Це можуть бути пільгові умови, кредити для бізнесу, якісь пільгові умови навчання. Тобто, умовно кажучи, ми викупаємо цей період економічної активності у людини і родини. І ми говоримо дуже щиро – дивись, ми тобі гарантуємо, що буде навчання, при тому, що ми маємо купу програм з нашими міжнародними партнерами. Ми говоримо людині про те, що у нас зараз набір не в піхоту, а в штурмові частини, але, знову ж таки, і там можливе професійне навчання за стандартами НАТО. І ми говоримо про чіткі терміни служби. Потім ти повертаєшся, ти в банку маєш безвідсотковий кредит для відновлення твого бізнесу. Ти маєш забезпечене робоче місце. Ти маєш реабілітацію і не лише фізичну, а й психологічну. Не лише ти, а і твоя родина. І це все дешевше, ніж ми зараз реально вишукуємо, виловлюємо людей і так далі. Є бригади, в яких є персональний підхід, є чесні розмови про те, що це страшно, але ось тобі ці і ці гарантії, які тобі забезпечить держава", — каже Юрчишин і додає "Ще раз кажу – у мобілізації немає лідера зараз. А важливо, щоб у цей процес був включений президент, Міноборони і Генштаб, щоб діяли разом. А фактично нічого не мінялось роками і ми прийшли до того, що у нас тертя між військовим і цивільним командуваннями. І на якомусь етапі усунувся Залужний, Зеленський теж не брав на себе відповідальність. Одразу ж в мережі почали заходити росіяни і розказувати про те, що в Україні відправляють на забій. Тут же подарунки від ТСН у вигляді сюжетів, де показують хлопця, який за три тижні вже на фронті. Потім Стахів на Львівщині починає розповідати, як уникнути мобілізації (львівський псевдоактивіст Остап Стахів – ред.). Це все побудувало страшенну недовіру. І у людей складається враження, а нащо це все? Тобто, я, звісно, патріот, але я теж можу попрацювати на економічному фронті чи на бізнес-фронті. Я там волонтерю, сплачую податки, може цього вистачить?".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що змінили у законопроекті про мобілізацію.