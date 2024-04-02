Нові медогляди для "обмежено придатних" та електронні кабінети військовозобов’язаних: Зеленський підписав закони, головне

У документах були резонансні пункти

Сьогодні, 2 квітня, президент України Володимир Зелінський підписав одразу декілька важливих законопроєктів. Вони стосуються мобілізації.

Одним із них є документ під номером 10313. У ньому йдеться про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Комітет ВР його доопрацював заочно.

Однією з головних його тем є повторна медкомісія для обмежено придатних українців. Тепер чоловіки, які були визнані обмежено придатними для військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд (оскільки статус обмежено придатних для військової служби скасовано).

Інші пункти документа:

підтримано можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, у тому числі за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію;

встановлено на рівні закону грошову виплату у розмірі 15 млн грн сім’ї захисника у разі його загибелі;

до другого читання вилучено всі норми про заборону військовим поширювати у медіа та мережі Інтернет.

Ще одним підписаним законопроєктом є документ під номером 10062 про електронний кабінет військовозобов’язаного, за який Рада проголосувала ще в середині січня.

Нагадаємо, що, зокрема, він передбачає внесення до нього таких даних військовозобов’язаних (з 17 до 60 років):

номери телефонів;

адреси електронної пошти;

дані про батьків військовозобов’язаного;

реквізити внутрішнього та закордонних паспортів;

дані про виїзд за кордон;

відомості про володіння іноземними мовами;

інформація про право на володіння зброєю;

наявність посвідчення водія;

інформація про судимості і таке інше.

Видання BBC тоді писало про те, що персональні дані до Реєстру вноситимуться без згоди громадянина, крім даних про його членів сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації.